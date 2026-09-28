Gia đình nghèo chật vật lo tiền chữa bệnh cho con gái

Cháu Rmah Duyên (sinh năm 2011, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là con út của vợ chồng chị Rmah Da. Khoảng 2 năm trước, cơ thể cháu có biểu hiện phù, sưng và trên mặt xuất hiện những vết nám. Gia đình đưa cháu đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng thận hư.

Kể từ khi phát bệnh, gia đình phải đưa cháu Rmah Duyên vào TPHCM khám mỗi tháng một lần. Qua thăm khám xác định tình trạng không nghiêm trọng, cháu được kê thuốc về nhà điều trị nhưng khi bệnh chuyển nặng, cháu phải nhập viện. Có những thời điểm bệnh diễn biến xấu, cháu phải vào TPHCM 2-3 lần trong một tháng.

Cháu Rmah Duyên theo dõi bệnh tại nhà. Ảnh: NNCC

Bệnh tật khiến sức khỏe Rmah Duyên suy yếu. Việc điều trị kéo dài cũng khiến cháu phải nghỉ học. Thời gian tới, cháu vẫn cần điều trị trong khi gia đình phải đối mặt với nhiều khoản chi phí khám, chữa bệnh và thuốc men.

Cuộc sống gia đình chị Rmah Da còn nhiều khó khăn. Cả nhà dựa vào 6 sào cà phê và thu nhập từ việc làm thuê, làm mướn nên không ổn định. Hai năm qua, để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị phải tất tả làm thuê, vay mượn thêm từ người thân.

Tuy nhiên, bệnh tình của cháu Rmah Duyên kéo dài khiến chi phí chữa trị ngày càng lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Gia đình chị Rmah Da mong nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để cháu Rmah Duyên tiếp tục có cơ hội được chữa bệnh và ổn định sức khỏe.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM; hoặc 000170406008519, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-38.

HỮU PHÚC