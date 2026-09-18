Tiếp sức ước mơ đến trường cho học sinh vùng cao Lạng Sơn

Sáng 17-9, đoàn công tác của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) do bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, dẫn đầu đã tới thăm gia đình em Nguyễn Đức Hiếu (học sinh lớp 7A03, Trường THCS Vân Nham, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn). Em Nguyễn Đức Hiếu không may mất mẹ trong đại dịch Covid-19, cuộc sống rất khó khăn.

Điểm tựa cho cậu bé mồ côi

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, Nguyễn Đức Hiếu cùng ông bà ngoại chuẩn bị ấm nước nóng tiếp đoàn. Cha Hiếu bỏ hai mẹ con từ lúc em còn trong bụng mẹ. Cuộc sống của Hiếu rơi vào cảnh khó khăn khi người mẹ tần tảo qua đời trong đại dịch Covid-19. Hiếu mất đi chỗ dựa lớn nhất, may mà em còn có vòng tay bao bọc của ông bà ngoại và sự cưu mang của cộng đồng.

Sau khi mẹ mất, Hiếu ở với ông bà ngoại cho đến nay. Năm 2021, biết được hoàn cảnh của Hiếu, bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây, TPHCM) đã thông qua Quỹ Từ thiện Báo SGGP nhận bảo trợ Hiếu tới năm em 18 tuổi.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi, tặng quà em Nguyễn Đức Hiếu và gia đình tại xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi thăm, bà Bùi Thị Hồng Sương đã ân cần trò chuyện, tặng quà và động viên Hiếu học tập, vượt qua khó khăn của bản thân và gia đình để viết tiếp giấc mơ cho mình, cũng để ông bà ngoại yên tâm hơn trong cuộc sống. Rót chén nước nóng mời đoàn, ông Đào Trọng Xuân (ông ngoại Nguyễn Đức Hiếu) cho biết, ở nhà, Hiếu là đứa cháu ngoan ngoãn, rất tu chí học hành.

Ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, vợ chồng ông Xuân vẫn phải oằn mình trên 5 sào ruộng để lo từng bữa ăn, manh áo cho cháu. Do tuổi cao, sức yếu, ông bà không thể làm thêm bất cứ công việc gì khác để cải thiện thu nhập.

“Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của bà Lê Thị Giàu và Báo SGGP thì cháu tôi không biết có được tới trường như các bạn hay không. Từ năm lớp 1 đến lớp 7, Hiếu được bảo trợ để tiếp tục đến trường, cuộc sống của gia đình cũng đỡ khó khăn phần nào. Chúng tôi chân thành cảm ơn Báo SGGP và bà Lê Thị Giàu đã hỗ trợ để cháu tôi được ăn học đến nơi đến chốn”, ông Đào Trọng Xuân xúc động bày tỏ, và mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục giúp đỡ Hiếu học lên đại học.

Ở lớp 7A03, Nguyễn Đức Hiếu là 1 trong 5 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng không vì thế mà Hiếu nản chí học tập. Cô Ngô Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A03, dành nhiều lời khen ngợi khi nhận xét Hiếu là một học trò ngoan, vô cùng thân thiện và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, đặc biệt mỗi khi được cô giáo giao việc.

Theo cô Vi Thị Quyên (Hiệu trưởng Trường THCS Vân Nham), ở trường có một số trường hợp hoàn cảnh khó khăn như Nguyễn Đức Hiếu, nhưng Hiếu là trường hợp đặc biệt hơn cả. Cô Quyên cho biết, để kịp thời chăm lo việc học tập cũng như cuộc sống cho các em học sinh, hàng năm, vào đầu năm học, nhà trường tổ chức rà soát hoàn cảnh từng em. Với những em còn khó khăn về kinh tế, nhà trường gửi thư kêu gọi sự chung tay từ các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

“Trong quá trình học tập, chúng tôi cũng chỉ đạo các giáo viên bộ môn phân công học sinh kèm cặp nhau trong học tập, hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập để cùng nhau tiến bộ. Thậm chí, đến mùa vụ, cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho các em trong lớp giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch nông sản, thu hoạch lúa…”, cô Quyên chia sẻ.

Sẻ chia hơi ấm

Trước đó, đoàn công tác của Báo SGGP đã đến với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1 (xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) để trao học bổng và áo ấm trong Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1 nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển.

Câu chuyện của cậu học trò mồ côi Nguyễn Đức Hiếu ở nơi rẻo cao Lạng Sơn cho thấy, trong những năm tháng khó khăn nhất, một đứa trẻ vẫn có thể bước tiếp khi bên cạnh có những người sẵn lòng dang tay nâng đỡ. Với sự chăm lo của ông bà ngoại, Báo SGGP cùng các nhà hảo tâm, con đường đến giảng đường đại học của Hiếu đang được tiếp nối bằng những niềm tin và hy vọng.

Cô Sầm Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1, thông tin, toàn trường hiện có 158 học sinh, chủ yếu là dân tộc Dao. “Ngoài thời tiết thất thường, địa hình hiểm trở, ở đây các em còn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Nhiều học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa, nên công tác phối hợp cùng với nhà trường để tổ chức chăm sóc, giáo dục các em gặp nhiều khó khăn”, cô Sầm Thùy Linh chia sẻ.

Chương trình “Áo ấm đến trường” nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Hai đơn vị này đã tài trợ gần 160 chiếc áo ấm tặng toàn bộ học sinh nhà trường và 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) dành cho các em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá quà tặng là 70 triệu đồng.

Đón nhận phần quà từ Báo SGGP và các đơn vị đồng hành, cô Sầm Thùy Linh cho biết đây là nguồn động viên rất lớn đối với thầy, trò nhà trường. Những chiếc áo ấm càng trở nên ý nghĩa hơn khi mùa đông lạnh sắp tới, để các em tiếp tục được sưởi ấm đến trường. Từ đó, sĩ số lớp sẽ được duy trì và công tác phổ cập giáo dục đạt hiệu quả tốt hơn.

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ĐỖ TRUNG