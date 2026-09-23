Nhịp cầu nhân ái

Tết Trung thu đến với trẻ khuyết tật Quảng Ngãi

SGGPO

100 học sinh đang học tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã được trung tâm tổ chức tiệc Trung thu vui tươi, ấm áp.

Nhân dịp này, CLB Mô tô thể thao H-D Sài Gòn đã đến thăm, giao lưu và tặng 100 ba lô, tập vở cùng lì xì Trung thu cho học sinh Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đồng thời trao tặng 1 sân cỏ bóng đá trị giá 40 triệu đồng.

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CLB Mô tô thể thao H-D Sài Gòn cùng các đơn vị đến thăm, tặng quà cho học sinh Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, chia sẻ: “Trung tâm tổ chức Trung thu hằng năm để các em cảm nhận rằng mình không cô đơn. Dù việc học và giao tiếp có những khó hơn, các em vẫn luôn có một mùa Trung thu ấm áp, có thầy cô, nhân viên trung tâm và các nhà hảo tâm đồng hành, vun đắp ước mơ”.

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Các em lựa chọn những món bánh kẹo, trái cây trong hoạt động vui phá cổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
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NGUYỄN TRANG

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Quảng Ngãi tết trung thu trẻ em khuyết tật Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn CLB Mô tô thể thao H-D SÀi Gòn

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