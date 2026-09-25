Ấm áp Tết Trung thu dành cho con em công nhân

Tối 25-9, tại phường Phú Lợi (TPHCM), Tổ Công tác quản lý địa bàn số 8 (Liên đoàn Lao động TPHCM) phối hợp cùng Công đoàn phường Phú Lợi tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2026.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Kim Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể địa phương.

Tiết mục văn nghệ trong đêm Trung thu

Đêm hội "Trung thu yêu thương" diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi Trường Tiểu học Phú Lợi biểu diễn.

Sự góp mặt của các trò chơi tương tác vui nhộn cùng hoạt động phá cỗ trông trăng đã mang lại cho các em nhỏ một đêm hội trọn vẹn tiếng cười, đong đầy tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc từ tổ chức công đoàn và toàn xã hội.

Trò chơi tương tác vui nhộn tại chương trình

Chương trình nhằm chăm lo đời sống tinh thần, động viên các em thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó, học tốt.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan trao học bổng cho các em học sinh con công nhân lao động

Phát biểu tại chương trình, đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, chăm lo cho con em đoàn viên và người lao động, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực của tổ chức công đoàn. Những phần quà và suất học bổng được trao không chỉ mang ý nghĩa vật chất nhân dịp Tết Trung thu mà còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh con công nhân lao động

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm 2026 cho các em học sinh, sinh viên hiếu học. Trong đó, có 7 suất đặc biệt trị giá 5 triệu đồng/suất; 63 suất trị giá 2 triệu đồng/suất; 48 suất trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

Nhằm hỗ trợ thiết thực cho việc học tập ngoại ngữ của các em, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 bộ bút chấm đọc tiếng Anh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

DUY TRẦN - NGUYỄN THẢO