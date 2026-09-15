Có nhà ăn bán trú mới, học trò vùng cao Sủng Máng không còn phải chia ca để ăn

Công trình nhà ăn bán trú do Báo SGGP tổ chức, Công ty TOSHIKO đồng hành tài trợ. Hoạt động thuộc Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (thứ 4 từ trái qua), Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương (thứ 5 từ trái qua) cùng đại diện Công ty TOSHIKO, đại diện chính quyền xã Sủng Máng trao bảng tượng trưng công trình nhà ăn bán trú tặng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2). Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự buổi lễ có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, người khởi xướng chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Quách Thị Hà Anh (đại diện Công ty TOSHIKO). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sủng Máng; ban giám hiệu, giáo viên và học sinh của trường.

Năm 2026, giữa những ngày đông giá lạnh của vùng cao, Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP đã đến với thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lũng Chinh (nay là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng, phân hiệu 2). Khi đó, khoản tài trợ 200 triệu đồng, 417 chiếc áo ấm đã được trao tận tay các em, cùng với phần kinh phí hỗ trợ nhà trường cải thiện cơ sở vật chất.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: QUANG PHÚC

Điều mà đoàn công tác mang về sau chuyến đi đó không chỉ là kỷ niệm và những ánh mắt yêu thương của các em mà còn là những trăn trở khi chứng kiến nhiều học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phải học bán trú trong điều kiện khó khăn, nơi chăm sóc bữa ăn còn chật chội, xuống cấp.

Trong lễ khánh thành, bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, sau chuyến đi đầu tiên ấy, Báo SGGP đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ, sẻ chia của Công ty TNHH Đầu tư và thương mại dịch vụ Nhân Hòa. Đoàn công tác của Báo SGGP đã trở lại nơi đây vào ngày 26-7 để tổ chức khởi công nhà ăn bán trú.

Từ những nhát cuốc đầu tiên xây dựng công trình, những người thực hiện chương trình và thầy trò nơi đây đã đặt nhiều hy vọng sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ các em học sinh bán trú ngay đầu năm học 2026-2027. Như một sự cộng hưởng từ những tấm lòng nhân ái, mong ước đó đã được đáp lại bằng sự chung tay, sẻ chia của nhiều cá nhân, đơn vị và chính quyền địa phương. Công trình nhà ăn bán trú của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2) nay là dãy nhà khang trang, sạch sẽ, nước sơn sáng loáng cùng với bàn ghế sạch bóng.

Đồng chí Tăng Hữu Phong và bà Bùi Thị Hồng Sương cùng các em học sinh nhà trường.

﻿ Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết, với Báo SGGP, đây không đơn thuần là việc hoàn thành một công trình xây dựng, mà quan trọng hơn, từ hôm nay, hàng trăm học sinh bán trú của nhà trường sẽ có thêm không gian tốt hơn cho những bữa cơm hàng ngày. Bà Bùi Thị Hồng Sương tin tưởng khi trường được đầu tư khang trang hơn, điều kiện sinh hoạt thoải mái hơn, các em sẽ có thêm sức khỏe, niềm vui và động lực để học tập.

Thầy Phạm Văn Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ từ nay học sinh bán trú sẽ không còn phải chia ca để ăn do không có đủ chỗ. “Chúng tôi rất cảm động trước tình cảm của Báo SGGP và đơn vị đồng hành. Đây là công trình mang biểu tượng của sự sẻ chia với những nơi khó khăn. Các thầy cô sẽ tiếp quản công trình và đảm bảo sử dụng đúng mục đích, sử dụng lâu dài để các em học sinh bán trú yên tâm học hành, bám trường, bám lớp”, thầy Phạm Văn Định nói.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2) tại buổi lễ.

﻿Ảnh: QUANG PHÚC

Tận mắt tham quan công trình và chứng kiến các em nhỏ có bữa ăn đầu tiên tại nhà ăn bán trú, bà Quách Thị Hà Anh (đại diện Công ty TOSHIKO) bày tỏ niềm vui khi sự đóng góp của doanh nghiệp thông qua cầu nối của Báo SGGP đã đến đúng nơi, đúng người cần giúp đỡ, đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo SGGP để lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng ở những vùng xa xôi, khó khăn khác.

“Chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Do đó, bên cạnh hoạt động phát triển kinh doanh, chúng tôi luôn mong muốn được chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng đến trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn và những địa phương còn nhiều thiếu thốn”, bà Quách Thị Hà Anh chia sẻ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà ăn bán trú tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong (thứ hai từ trái qua) và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương (thứ tư từ trái qua) cùng đại diện nhà tài trợ và chính quyền xã Sủng Máng bên nhà ăn bán trú. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Tăng Hữu Phong và lãnh đạo xã Sủng Máng trao tặng balo cho các em học sinh.

﻿ Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Bùi Thị Hồng Sương và lãnh đạo xã Sủng Máng cùng trao tặng balo cho các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Quách Thị Hà Anh, đại diện Công ty TOSHIKO và lãnh đạo xã Sủng Máng cùng trao tặng balo cho các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Bữa ăn của các em học sinh trong nhà ăn bán trú vừa được khánh thành. Ảnh: QUANG PHÚC

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2) với chiếc balo mới trên tay. Ảnh: QUANG PHÚC

Nụ cười của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2) tại lễ khánh thành. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐỖ TRUNG