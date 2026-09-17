Mang hơi ấm đến với học sinh xứ Lạng

Tiếp tục hành trình chia sẻ yêu thương, tiếp sức học sinh đến trường, Chương trình "Áo ấm đến trường" của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) vừa đến với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1 (xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Chương trình "Áo ấm đến trường" của Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1. Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học THCS Bắc Ái 1 là ngôi trường đặc biệt, nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt khiến đường đến trường của học sinh nơi đây còn gập ghềnh. Nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, thiếu thốn từ sách vở, đồ dùng học tập tới manh áo đến trường...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cùng Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, lãnh đạo xã Tràng Định tặng bảng biểu trưng áo ấm và học bổng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học THCS Bắc Ái 1. Ảnh: QUANG PHÚC

Hưởng ứng cuộc vận động của Báo SGGP, thông qua Chương trình Áo ấm đến trường, các đơn vị đồng hành gồm Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã tài trợ 159 chiếc áo ấm tặng toàn bộ học sinh nhà trường và 35 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) dành cho các em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết, điều quý giá nhất mà Chương trình Áo ấm đến trường mang đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1 chính là trao gửi tình yêu thương đến các em học sinh.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo xã Tràng Định trao áo ấm và học bổng tặng các em học sinh. Ảnh: QUANG PHÚC

"Khi mùa đông tới, tôi mong rằng khi khoác trên mình những chiếc áo ấm được trao hôm nay, các em không chỉ cảm nhận được hơi ấm từ một món quà, mà cảm được hơi ấm của sự sẻ chia và vững tin vào tương lai", bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ.

Cô Sầm Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1 cho biết, toàn trường hiện có 158 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Dao. Ngoài thời tiết và địa hình hiểm trở, các em còn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Nhiều học sinh có cha mẹ đi làm xa nên công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục các em gặp nhiều khó khăn.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao áo ấm và học bổng tặng các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1. Ảnh: QUANG PHÚC

Đón nhận phần quà từ Báo SGGP và các đơn vị đồng hành, cô Sầm Thùy Linh xúc động trước nguồn động viên lớn đối với thầy và trò vùng cao. Những chiếc áo ấm càng trở nên ý nghĩa hơn khi mùa đông sắp tới, hành trình đến trường của các em thuận lợi hơn. Từ đó góp phần duy trì sĩ số lớp và giúp cho công tác phổ cập giáo dục được tốt hơn.

"Những chiếc áo ấm sẽ ủ ấm các em đến trường trong những ngày đông giá rét. Những suất học bổng trở thành nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, xây dựng tương lai", cô Sầm Thùy Linh tin tưởng.

>> Hình ảnh Lễ trao áo ấm và học bổng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bắc Ái 1. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trao học bổng và áo ấm tặng các em học sinh

Các em học sinh bày tỏ niềm vui cùng Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cùng Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, lãnh đạo xã Tràng Định chụp ảnh lưu niệm với thầy cô và các em học sinh

ĐỖ TRUNG