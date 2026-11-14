Xã hội

Gia Lai: Quân đội tăng cường cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng nhà ở

SGGPO

Sáng 14-11, Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng quân đội vừa tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cũ và xây dựng nhà ở mới tại Khu tái định cư vùng thiên tai Ia Hiao.

100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), do Đại tá Võ Duy Điền, Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn, đã có mặt tại xã Ia Hiao ngày 13-11.

Clip: Quân đội tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp dân xây dựng nhà ở

Trong sáng 14-11, các cán bộ, chiến sĩ được phân chia thành từng nhóm, đảm nhận các công việc cụ thể để giúp dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở.

122e16e74006c0589917.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Hiao thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng nhà ở

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, đã đến khu tái định cư thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ.

9fd014e74206c2589b17.jpg
Các chiến sĩ giúp dân đào móng xây dựng nhà ở

Theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ sẽ hỗ trợ địa phương trong thời gian 1 tháng, tập trung tháo dỡ, vận chuyển nhà ở đối với những hộ chưa di dời; dựng lại nhà sàn và hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện nhà mới cho các hộ dân. Địa phương phối hợp bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ.

2e1194cdc22c42721b3d.jpg
Vận chuyển vật liệu

Trước đó, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại địa phương, hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển nhà ở và di dời từ vùng bị ngập lụt đến khu tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, xây dựng nhà ở, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

44cba419f2f872a62be9.jpg
Các chiến sĩ tham gia lợp mái nhà

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ia Hiao có quy mô 180 hộ. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc đưa 100 hộ dân ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, ngập lụt đến sinh sống tại khu tái định cư.

61b903785599d5c78c88.jpg
Các chiến sĩ tất bật đào móng xây nhà hỗ trợ người dân
HỮU PHÚC

Từ khóa

Ia Hiao Sư đoàn Bộ binh 2 Trung đoàn 1 Tiểu đoàn 2 Phạm Văn Phương Giúp dân Quân khu 5 Phân chia thành Sư đoàn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn