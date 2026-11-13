Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ nổ khí gas tại phường Tân Thuận

Chiều 13-11, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường vụ nổ cửa hàng gas làm sập 2 căn nhà trên địa bàn phường Tân Thuận; thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm hỏi, động viên nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Khánh Hội (Ảnh: T.AN)

Qua kiểm tra hiện trường và thăm hỏi nạn nhân, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy yêu cầu các lực lượng tập trung tìm kiếm, điều tra nguyên nhân; đồng thời đề nghị chính quyền phường quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Trước đó theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 13-11, tại cửa hàng kinh doanh gas ở đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh C.T.H (sinh năm 1974) làm chủ, xảy ra vụ nghi nổ khí gas. Vụ việc làm sập hoàn toàn 2 căn nhà trên đường Bùi Văn Ba.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy kiểm tra hiện trường vụ nổ khí gas (Ảnh: T.AN)

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 14 trường hợp bị nạn (9 người đang được điều trị tại các bệnh viện, 3 người đã được xử trí và xuất viện và 2 trường hợp tử vong ngoại viện).

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 người bệnh, đã xử trí và cho xuất viện 3 người bệnh, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 4 người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tiếp nhận 1 người bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 2 người bệnh và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 người bệnh (trong đó có 1 trường hợp bỏng nặng, tiên lượng dè dặt).

Hiện Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Nhân dân 115 và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu; huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời người bị nạn. Đồng thời, yêu cầu các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tổ chức hội chẩn, chuyển viện khi cần thiết.