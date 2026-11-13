Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy từ cơ sở

Chiều 13-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu (ĐB) Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 (gọi tắt là chương trình).

Bảo đảm nguồn lực để cấp xã thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống ma túy

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, chiều 13-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng tình với chủ trương phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã trong triển khai chương trình, ĐB Triệu Lệ Khánh (TPHCM) đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo nội dung: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, đánh giá điều kiện thực hiện nhiệm vụ của cấp xã.

Trên cơ sở đó, địa phương có phương án bố trí, tăng cường nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lực lượng chuyên môn khi cần thiết, bảo đảm cấp xã có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

ĐB Triệu Lệ Khánh (TPHCM) phát biểu tại hội trường. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với công tác hỗ trợ người sử dụng ma túy, người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, ĐB Triệu Lệ Khánh cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung vào mục tiêu cụ thể về tăng cường các giải pháp hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tạo sinh kế và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận, tạo việc làm cho người sau cai nghiện”, ĐB Triệu Lệ Khánh nêu quan điểm.

Nhận định tội phạm ma túy đang diễn biến ngày một phức tạp, ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) tán thành cần có chương trình này. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc với đề xuất áp dụng giám sát điện tử đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đề nghị ban soạn thảo cân nhắc về chỉ tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy, vì đây là con số rất lớn. ĐB dẫn chứng, phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được hợp nhất từ nhiều phường khác nhau nên để phấn đấu con số trên cũng là rất khó.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) thì cho rằng, trong công tác phòng ngừa ma túy, tội phạm thời gian tới cần chuyển mạnh từ chỉ tiêu tuyên truyền sang hiệu quả thay đổi nhận thức và hành vi, nhất là đối với thanh thiếu niên. Đặc biệt nhấn mạnh tới hiệu quả sau cai nghiện, ĐB Thạch Phước Bình cho rằng, trong chương trình cần bổ sung các tỷ lệ duy trì kết quả sau cai, tỷ lệ người sau cai được hỗ trợ học nghề, có việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Không chi kinh phí trùng nhiệm vụ

Phát biểu làm rõ các nội dung ĐB nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, công tác phòng chống ma túy không chỉ là đấu tranh với tội phạm ma túy, mà còn bao gồm xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, điều trị, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập và các nhiệm vụ y tế, xã hội đặc thù… Chương trình được thiết kế gồm 10 dự án thành phần gắn với nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra tương ứng.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát theo từng nội dung chi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm và nguồn kinh phí; ưu tiên dùng chung hạ tầng dữ liệu và cơ chế phối hợp; không bố trí kinh phí hoặc thanh toán trùng lặp cho cùng một nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình, làm rõ thêm một số nội dung. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, giai đoạn 2031-2035, trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả giai đoạn 2026-2030, căn cứ diễn biến tình hình tội phạm ma túy và khả năng cân đối nguồn lực, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng chống ma túy theo thẩm quyền.

ĐỖ TRUNG