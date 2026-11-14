Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ chính sách an sinh

Sáng 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu (TPHCM) và Ban Công tác Mặt trận khu phố Bình Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Thời gian qua, khu phố Bình Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân và nguồn lực xã hội để triển khai nhiều hoạt động thiết thực phục vụ cộng đồng. Nổi bật là mô hình “Bếp ăn 0 đồng” với khoảng 600 suất ăn mỗi tháng; mô hình “Phiên chợ rau củ quả 0 đồng” góp phần chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Nhân dân khu phố Bình Hòa đã đóng góp 370 ngày công và 148 triệu đồng để bê tông hóa tuyến hẻm dài hơn 100m; đồng thời chỉnh trang hai tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chi bộ, Trưởng khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân khu phố Bình Hòa.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu Nguyễn Văn Minh tặng quà cho các hộ gia đình

Nhấn mạnh phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị phường Lái Thiêu phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là những trường hợp chưa có bảo hiểm y tế, để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, chăm lo thiết thực. Đối với người cao tuổi, cần được quan tâm, theo dõi tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, để chất lượng sống của người cao tuổi trên địa bàn được tốt hơn.

Người dân tham gia gian hàng tại ngày hội

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ việc thực hiện đồng bộ 4 nhóm chính sách an sinh, gồm: chính sách đối với người có công; chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo trợ, trợ giúp xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống người dân, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Lái Thiêu tặng cây xanh cho khu phố Bình Hòa

Tại ngày hội, khu phố Bình Hòa tổ chức biểu dương 10 gương “Người tốt, việc tốt” tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương năm 2026; phường Lái Thiêu trao 30 phần quà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn.

* Sáng 14-11, xã An Thới Đông (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Lý Thái Bửu. Đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, tham dự.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn và trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt nghĩa tình làng nghĩa xóm tại khu dân cư. UBND xã An Thới Đông cũng biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026.

THẢO NGUYỄN - DUY TRẦN - CẨM NƯƠNG