Nam bộ nắng mạnh, miền Trung giảm mưa

Ngày 14-11, Nam bộ và Lâm Đồng có nắng nhiều, cường độ nắng tăng so với ngày trước. Trong khi đó, mưa tại Trung bộ giảm rõ rệt, Bắc bộ trời hửng nắng nhưng vẫn rét về đêm và sáng sớm.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, ngày 14-11, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới, Nam bộ và Lâm Đồng có nắng nhiều, cường độ nắng mạnh hơn so với ngày 13-11.

Mưa dông ở Nam bộ có xu hướng giảm về diện, xuất hiện muộn hơn, chủ yếu từ chiều tối đến tối. Các khu vực có khả năng có mưa gồm Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai và một phần tỉnh Lâm Đồng. Về tối, mưa dông có xu hướng tập trung dọc khu vực biên giới phía Tây Nam bộ.

Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất ngày 14-11 dao động 31-33 độ C. Trời nắng, cường độ nắng tăng trong ngày.

Những ngày tới, Nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác. Khu vực ven biển phía Đông ít mưa hơn so với khu vực phía Tây giáp biên giới.

Tại Bắc bộ, ngày 14-11 phổ biến ít mưa, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo Hà Nội khô ráo trong 2 ngày cuối tuần nhưng vẫn lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 25-27 độ C. Khu vực Tây Bắc bộ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi 12-15 độ C; Đông Bắc bộ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Trong 2 ngày cuối tuần (14 và 15-11), Bắc bộ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, có nắng. Nhiệt độ ban ngày tăng dần, ngày 15-11 có thể đạt 24-27 độ C. Trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm.

Tại Trung bộ, gió Đông Bắc và nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu khiến mưa giảm rõ rệt so với những ngày trước.

Những ngày tới, mưa tại Trung bộ tiếp tục có xu hướng giảm, trời phổ biến có mây và nắng xen kẽ. Nhiệt độ tăng dần, thời tiết chuyển biến thuận lợi hơn sau đợt mưa lớn kéo dài.

PHÚC VĂN