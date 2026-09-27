Gia Lai xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, có trách nhiệm

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai khung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng và Bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung xây dựng môi trường tiêu dùng văn minh, minh bạch, có trách nhiệm. Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và các chủ thể tham gia thương mại điện tử. Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai trong hoạt động thương mại, tiêu dùng.

Lễ hội thể thao biển ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai từ tháng 9 đến hết tháng 11-2026, gồm tuyên truyền, phổ biến khung hệ giá trị và bộ quy tắc ứng xử. Thúc đẩy tiêu dùng văn minh, có trách nhiệm gắn với phong trào “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam” và các chương trình xúc tiến thương mại. Xây dựng môi trường tiêu dùng xanh, bền vững, tăng cường quản lý thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công Thương chủ trì tuyên truyền, phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số công khai giá, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Kịp thời xử lý phản ánh về gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật và các hành vi vi phạm.

Nội dung văn hóa tiêu dùng được lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động người dân tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí, không mua bán, sử dụng hàng giả, hàng cấm.

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XUÂN HUYÊN