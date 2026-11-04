Theo Báo cáo Xu hướng du lịch châu Á năm 2027 do Agoda công bố ngày 4-11, chi phí thấp tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của người Việt. Khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 10, với gần 3.400 người tham gia tại 11 thị trường châu Á.

Giá rẻ thúc đẩy người Việt đi du lịch nhiều hơn. Ảnh: HIỀN NGUYỄN

Khảo sát của Agoda tại 11 thị trường châu Á cho thấy, 35% người Việt tham gia khảo sát cho biết, chi phí du lịch thấp sẽ khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn. Nếu không tính yếu tố chi phí, sở thích và mối quan tâm cá nhân là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn điểm đến, tiếp đến là mạng xã hội.

Cũng theo khảo sát, AI ngày càng được du khách Việt sử dụng để chuẩn bị cho chuyến đi. Năm 2026, có 63% người được hỏi cho biết đã sử dụng AI để lên kế hoạch du lịch, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. Tỷ lệ này cao nhất trong 11 thị trường khảo sát và vượt mức trung bình châu Á.

AI được sử dụng chủ yếu để tìm kiếm điểm đến, xây dựng lịch trình và so sánh giá khách sạn, vé máy bay. Tuy nhiên, du khách vẫn muốn tự quyết định việc đặt dịch vụ. Tại Việt Nam, tỷ lệ tin tưởng trợ lý AI trong đặt phòng đạt 19%, cao hơn mức trung bình châu Á.

Các sự kiện âm nhạc là yếu tố góp phần thúc đẩy du lịch. Ảnh: LAN ĐINH

Văn hóa đại chúng cũng góp phần tạo cảm hứng cho các chuyến đi. Gần 25% du khách Việt được khảo sát muốn đến những địa điểm từng xuất hiện trong phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc các sản phẩm văn hóa đại chúng. Các sự kiện âm nhạc, lễ hội và thể thao cũng trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch.

Lễ hội hoa Tam giác mạch tại cao nguyên đá Đồng Văn thu hút lượng lớn du khách tới Tuyên Quang. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Ở góc độ quản lý, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đang từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch số, kết nối dữ liệu và dịch vụ giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và du khách.

Các nền tảng như bản đồ số, vé điện tử, ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel và website quảng bá vietnam.travel được phát triển nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin, cá nhân hóa trải nghiệm. Việc ứng dụng dữ liệu lớn và AI cũng được định hướng phục vụ phân tích thị trường, nhận diện nhu cầu và nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch.

VĨNH XUÂN