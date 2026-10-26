Đề xuất cơ chế phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 26-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Dự thảo hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, dự thảo hướng tới những cơ chế, chính sách có tính đột phá, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước, tạo điều kiện để địa phương, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành. Bộ trưởng đề nghị các chính sách xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh HUẤN TRẦN

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng mong muốn nhận được ý kiến góp ý cụ thể của doanh nghiệp, hiệp hội đối với 7 nhóm chính sách và 21 vấn đề tham vấn.

Liên quan đến điều kiện và ưu đãi đối với các dự án du lịch, dự thảo phân chia thành 3 nhóm: dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Về hỗ trợ cơ sở lưu trú, mở đường bay và liên kết tiêu thụ sản phẩm, dự thảo đề xuất giảm tối đa 30% tiền thuê đất hàng năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không trực tiếp kinh doanh của khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%...

Dự thảo cũng đề cập đến kinh tế chia sẻ, nền tảng số, du lịch xanh, du lịch tuần hoàn, kinh tế đêm, du lịch ven sông, ven biển, tổ hợp du lịch và du lịch chăm sóc sức khỏe. Các mô hình đáp ứng điều kiện được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm. Một số tổ hợp nghệ thuật, lễ hội, giải trí có thể được thí điểm hoạt động 24/7, áp dụng thủ tục rút gọn và cơ chế cấp phép một lần...

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp du lịch. Ảnh: THU HÀ

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong năm đối với tiền lương, tiền công đủ điều kiện của chuyên gia, nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ tối đa 30% kinh phí đào tạo, hỗ trợ cơ sở đào tạo và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho người lao động.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp cơ bản đồng thuận với dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị tập trung vào những chính sách thiết thực, có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tạo đột phá cho ngành du lịch.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh HUẤN TRẦN

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo nghị quyết sẽ được hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện huy động sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

VĨNH XUÂN