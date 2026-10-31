Huế: AI hỗ trợ du khách xây dựng lịch trình tham quan

Việc đưa nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ du khách nằm trong định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch tại Huế.

Sáng 31-10, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố chính sách kích cầu và sản phẩm du lịch mới.

Một trong những sản phẩm mới được giới thiệu tại hội nghị là nền tảng Huế TRIPO – AI Trip Planner, ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng hành trình du lịch cá nhân hóa tại Huế.

Nền tảng này tích hợp các tiện ích như tư vấn lịch trình, ước tính chi phí, thuyết minh tự động, hỗ trợ mua vé và tham quan các điểm du lịch trực tuyến. Nền tảng được truy cập tại địa chỉ: https://huetripo.hue.gov.vn/trip-planner.

Nền tảng Huế TRIPO – AI Trip Planner hỗ trợ du khách xây dựng hành trình du lịch cá nhân hóa tại Huế

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, việc đưa nền tảng ứng dụng AI vào phục vụ du khách nằm trong định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch tại Huế.

Tại hội nghị, UBND TP Huế công bố chính sách kích cầu và các sản phẩm du lịch mới với những cơ chế ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai. Đồng thời, giới thiệu kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2027–2030, hướng đến đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các doanh nghiệp du lịch cũng được nghe giới thiệu hai sự kiện dự kiến tổ chức trong năm 2027 tại Huế, gồm Tuần lễ Âm nhạc và di sản quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators). Các hoạt động hướng đến kết nối văn hóa, di sản, âm nhạc với những hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần làm phong phú trải nghiệm du khách và quảng bá hình ảnh Huế.

VĂN THẮNG