Đà Nẵng khai phá tiềm năng du lịch Halal

Sáng 27-10, hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng” diễn ra với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Sở KH-CN, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức.

Hội thảo tạo diễn đàn trao đổi và so sánh kinh nghiệm phát triển du lịch Halal. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thị trường nhiều tiềm năng

Năm 2025, Đà Nẵng đón 7,6 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách Hồi giáo rất khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống ẩm thực, lưu trú và các dịch vụ chuyên biệt chưa đáp ứng đầy đủ.

Tại hội thảo, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri nhận định, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, khai phá thị trường mới, trong đó có Halal và du lịch Hồi giáo.

Qua thực tế công tác và trải nghiệm tại nhiều địa phương ở Việt Nam, ông Kohdayar Marri đánh giá dư địa phát triển du lịch Halal còn rất lớn.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, việc phát triển du lịch Halal không chỉ thu hút thêm khách quốc tế mà còn tạo động lực kết nối ngành du lịch với các lĩnh vực thương mại, ẩm thực, lưu trú, mua sắm và dịch vụ liên quan. Định hướng này nhằm hiện thực hóa mục tiêu tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND TP Đà Nẵng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị, từng bước hình thành hệ sinh thái Halal, tạo động lực tăng trưởng 2 con số và hướng tới phát triển bền vững cho Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Một nhà hàng Ấn Độ tại Đà Nẵng phục vụ khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tạo hệ sinh thái thân thiện

PGS-TS Đinh Công Hoàng, Trưởng phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), gợi mở Việt Nam nên tập trung phát triển mô hình du lịch thân thiện với người Hồi giáo, thay vì đặt mục tiêu đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn Halal trong mọi dịch vụ.

Các nhu cầu thiết yếu cần ưu tiên gồm thực phẩm Halal, không gian cầu nguyện và dịch vụ phù hợp các quy chuẩn tôn giáo. Trong đó, dòng khách từ Trung Đông, Trung Á và Nam Á, nhất là phân khúc khách gia đình, lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ cao cấp, là thị trường đầy tiềm năng.

Sở hữu hạ tầng du lịch hiện đại cùng khả năng kết nối thuận lợi, Đà Nẵng có nhiều lợi thế khai thác thị trường này. Ông Bahardeen Fazal, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành CrescentRating kiêm Giám đốc điều hành HalalTrip, cho rằng Đà Nẵng cần thu hẹp khoảng cách giữa tiềm năng thị trường và mức độ sẵn sàng của điểm đến.

Theo ông, giải pháp là hoàn thiện mạng lưới nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan đạt chuẩn; đẩy mạnh đào tạo nhân lực và tăng cường đánh giá, cấp chứng nhận độc lập để nâng cao độ tin cậy của dịch vụ.

Đà Nẵng cần đào tạo nhiều hơn nhân lực hiểu biết về thị trường Hồi giáo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, các thông tin về cơ sở lưu trú, nhà hàng Halal, không gian cầu nguyện, đường bay và trải nghiệm du lịch cần được kiểm chứng, cập nhật thường xuyên trên các nền tảng số.

Đà Nẵng cũng có thể kết hợp mô hình nghỉ dưỡng, du lịch gia đình với các hành trình liên kết điểm đến, bố trí dịch vụ Halal phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm và thu hút du khách từ Malaysia, Indonesia, khu vực Vùng Vịnh và Trung Á.

XUÂN QUỲNH