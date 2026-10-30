Agoda ra mắt trợ lý AI hỗ trợ lập kế hoạch du lịch tại Việt Nam

Ngày 30-10, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda chính thức ra mắt trợ lý AI tại 21 thị trường, trong đó có Việt Nam. Công cụ cho phép du khách tìm kiếm điểm đến, xây dựng lịch trình, so sánh giá, kiểm tra tình trạng chỗ trống và đặt dịch vụ ngay trên ứng dụng.

Du khách có thể dễ dàng lập chuyến đi du lịch trong một khung chat. Ảnh: THU HÀ

Theo Agoda, trước đây, việc lên kế hoạch cho một chuyến đi thường đòi hỏi người dùng chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng để tìm thông tin, xem đánh giá, tra cứu bản đồ và đặt dịch vụ. Trợ lý AI mới được giới thiệu nhằm tập hợp các công đoạn này trong một khung chat.

Công cụ này kết hợp khả năng xử lý hội thoại với dữ liệu hơn 6 triệu cơ sở lưu trú cùng thông tin về chuyến bay, tour và các hoạt động du lịch trên nền tảng Agoda. Người dùng có thể đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ tìm ý tưởng du lịch, lựa chọn khu vực lưu trú đến kiểm tra giá và tình trạng phòng, vé trước khi đặt dịch vụ.

Các thông tin về chuyến đi được tập hợp trên một giao diện lập kế hoạch riêng. Tại đây, người dùng có thể theo dõi những dịch vụ đã đặt, địa điểm muốn đến và các lựa chọn đang cân nhắc. Trợ lý AI cũng ghi nhớ sở thích, thông tin liên quan đến chuyến đi để điều chỉnh gợi ý trong quá trình trao đổi.

Trợ lý AI có hỗ trợ bản tiếng Việt

Theo Agoda, dữ liệu từ giai đoạn thử nghiệm cho thấy người dùng trợ lý AI có xu hướng đặt nhiều loại dịch vụ trong cùng một chuyến đi hơn, gồm khách sạn, vé máy bay, vé tham quan và tour du lịch. Về công nghệ, năng lực hội thoại của trợ lý được vận hành bởi các mô hình của OpenAI.

Với thông tin nhà hàng và điểm tham quan, công cụ sử dụng Gemini kết hợp công nghệ Google Maps Grounding để cung cấp dữ liệu về đánh giá, hình ảnh, giờ mở cửa và vị trí. Tính năng tìm kiếm trên web cũng được tích hợp nhằm bổ sung thông tin mới từ internet.

Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc điều hành Agoda, cho biết, mục tiêu của sản phẩm là giảm các thao tác rời rạc khi lên kế hoạch, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin và đưa ra quyết định du lịch trên cùng một nền tảng. Agoda hiện cung cấp hơn 6 triệu cơ sở lưu trú, hơn 130.000 đường bay và hơn 300.000 hoạt động vui chơi, giải trí trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động.

VĨNH XUÂN