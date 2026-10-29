Phường Vũng Tàu phối hợp tổ chức Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6

Chiều tối 29-10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) làm việc với Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM để thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 năm 2026 trên địa bàn.

Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 hướng đến quảng bá diện mạo, tiềm năng và sức hút của đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính; kết nối các trung tâm tài chính, văn hóa, công nghiệp công nghệ cao và cảng biển theo chuỗi hành trình liên vùng.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng kích cầu du lịch dịp cuối năm, kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách. Chương trình được thiết kế theo 3 cụm điểm nhấn trải nghiệm xuyên suốt 9 ngày: HUB 01 (từ ngày 4 đến 6-12) tại Công viên Sáng tạo và Công viên Bờ sông Sài Gòn mang chủ đề "Sức sống đô thị"; HUB 02 (từ ngày 7 đến 9-12) tại Không gian đô thị WTC Expo Bình Dương mang chủ đề "Sáng tạo - Kết nối"; HUB 03 (từ 10 đến 12-12) diễn ra tại Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu) với chủ đề "Bản sắc biển".

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Tại phường Vũng Tàu, không gian ven biển Công viên Thùy Vân được tổ chức thành 3 cụm trải nghiệm.

Một trong các điểm nhấn là sân khấu nghệ thuật mở “Thức sóng cảm xúc” với các hoạt động ban ngày như Bartender Show, nhảy đồng diễn Beach Flashmob “Sóng biển vẫy gọi”, chương trình di sản Hát Bội “Âm sắc di sản”, xiếc và hoạt náo đường phố; ban đêm có Acoustic Show, Mini Concert “Sea of Vibes” và DJ Show “Thức cùng Thành phố”.

Cùng với đó là không gian “Thức tinh hoa” trình diễn diều nghệ thuật, workshop làm gốm, nặn tò he, tranh cát; không gian “Thức hương vị sóng” quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương kết hợp trò chơi tương tác có thưởng.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhận định, giai đoạn cuối năm thường là mùa thấp điểm du lịch. Do đó, việc tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn tại Công viên Thùy Vân là giải pháp thiết thực nhằm kích cầu phát triển, thu hút du khách.

Để sự kiện đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo phường đề nghị hai bên tiếp tục khảo sát thực địa nhằm hoàn thiện kịch bản chi tiết, lựa chọn quy mô hoạt động phù hợp cảnh quan bãi biển.

"Địa phương sẽ bố trí bãi giữ xe thuận tiện, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và trật tự an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cùng du khách tiếp cận không gian lễ hội", bà Trần Thị Bích Vân khẳng định.

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THÀNH HUY