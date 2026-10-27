Dã quỳ bung nở, thu hút du khách đến Đà Lạt

Những ngày cuối tháng 10, khắp các nẻo đường, sườn đồi vùng ngoại ô Đà Lạt khoác lên sắc vàng rực rỡ. Mùa dã quỳ thu hút du khách tìm về Đà Lạt - Lâm Đồng.
Ghi nhận tại sân bay Cam Ly (cũ), phường Cam Ly – Đà Lạt, từng nhóm du khách dừng chân, bị cuốn hút bởi vô số chùm hoa dã quỳ khoe sắc dưới ánh nắng cao nguyên. Dã quỳ chinh phục người dân và du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ.
Tương tự, tại các cung đường đèo Tà Nung, Mimosa, dọc tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn (cửa ngõ phía nam Đà Lạt) hay các thung lũng An Sơn, đường vành đai Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm… hoa dã quỳ mọc thành từng cụm đua sắc. Những bông hoa dại mọc tự nhiên bên đường, trong thung lũng và giữa những rừng thông, tạo nên cảnh quan đặc trưng của cao nguyên.