Kinh tế

Du lịch

Dã quỳ bung nở, thu hút du khách đến Đà Lạt

SGGPO

Những ngày cuối tháng 10, khắp các nẻo đường, sườn đồi vùng ngoại ô Đà Lạt khoác lên sắc vàng rực rỡ. Mùa dã quỳ thu hút du khách tìm về Đà Lạt - Lâm Đồng.

Video: Dã quỳ bung nở, níu chân du khách ở Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại sân bay Cam Ly (cũ), phường Cam Ly – Đà Lạt, từng nhóm du khách dừng chân, bị cuốn hút bởi vô số chùm hoa dã quỳ khoe sắc dưới ánh nắng cao nguyên. Dã quỳ chinh phục người dân và du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ.

IMG_3297.JPG
Du khách hoà vào khung cảnh thơ mộng với hoa dã quỳ tại phường Cam Ly - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tương tự, tại các cung đường đèo Tà Nung, Mimosa, dọc tuyến đường cao tốc Liên Khương – Prenn (cửa ngõ phía nam Đà Lạt) hay các thung lũng An Sơn, đường vành đai Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm… hoa dã quỳ mọc thành từng cụm đua sắc. Những bông hoa dại mọc tự nhiên bên đường, trong thung lũng và giữa những rừng thông, tạo nên cảnh quan đặc trưng của cao nguyên.

>>Hình ảnh hoa dã quỳ khoe sắc tại Đà Lạt:

IMG_3286.JPG
Những cánh hoa dã quỳ dưới nắng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3196.JPG
Đi giữa mùa hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
1.jpg
Vạt hoa dã quỳ bên cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: SANG DL
IMG_3154.JPG
Hoa mọc theo từng vạt bên cung đường vành đai Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
4.jpg
Du khách hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: SANG DL
IMG_3208.JPG
Biệt thự ẩn hiện sau vạt hoa dã quỳ tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3231.JPG
Những bông hoa dại vươn mình trên những cung đường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3243.JPG
Hoa dã quỳ mọc dưới thung lũng ở Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3345.JPG
Cung đường hoa dã quỳ thu hút du khách trong sân bay Cam Ly (cũ). Ảnh: ĐOÀN KIÊN
2.jpg
Vẻ đẹp tự nhiên giữa cao nguyên. Ảnh: SANG DL
IMG_3279.JPG
Vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ của hoa dã quỳ thu hút du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

dã quỳ Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn