Kinh tế

Thị trường

Giá vàng SJC sáng 6-11 giảm 1,5-1,6 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay, 6-11, tiếp tục giảm khi giá vàng thế giới lùi về sát 4.000 USD/ounce.

Vàng PNJ
Vàng PNJ

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC - được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn DOJI công bố - cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, còn 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 136,9-140,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 6-11 (giờ Việt Nam) ở mức 4.068,87 USD/ounce, giảm gần 20 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York ngày 5-11.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,9 triệu đồng/lượng. Giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 14,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,6-14 triệu đồng/lượng.

Dù giảm trên thị trường châu Á sáng nay nhưng giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong 1 tuần qua. Tính từ mức thấp nhất trong một năm, ở 3.869,85 USD/ounce ghi nhận ngày 30-10, giá vàng thế giới đã tăng hơn 200 USD/ounce.

Giá vàng tăng trở lại khi USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

giá vàng vàng miếng SJC giá vàng thế giới mua vào bán ra

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn