Giảm lãi suất nhưng không “cào bằng”, tập trung các lĩnh vực ưu tiên

Chiều 19-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát thông cáo thông tin về cuộc họp do Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì với lãnh đạo các tổ chức tín dụng về việc triển khai các giải pháp hoạt động ngành ngân hàng trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, NHNN đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng tới toàn hệ thống. Điều này cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và ưu tiên hàng đầu là vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, vấn đề giảm lãi suất cho vay được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với yêu cầu đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp hơn với khả năng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHNN

Để giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Lãnh đạo NHNN yêu cầu giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: NHNN

Thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng...

Tại cuộc họp, đại diện các tổ chức tín dụng đã thống nhất và đồng thuận cao trong việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, các tổ chức tín dụng sẽ điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ.

Đại diện các tổ chức tín dụng cũng cam kết giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

LƯU THỦY