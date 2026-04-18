Ngân hàng Nhà nước lý giải kiều hối chuyển về TPHCM giảm

Chiều 18-4, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM và Đồng Nai), cho biết trong quý 1-2026, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TPHCM đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 15,6% so với quý 4-2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức giảm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trên bình diện quốc tế, kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát cao và chi phí sinh hoạt gia tăng đã làm giảm thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài tại các nền kinh tế lớn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tác động gián tiếp đến dòng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam.

Ở trong nước, dù kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số kênh đầu tư chưa đủ hấp dẫn, cùng với chênh lệch lãi suất VND – USD không lớn cũng phần nào ảnh hưởng đến quyết định chuyển kiều hối về nước. Ngoài ra, do yếu tố mùa vụ: sau mùa cao điểm cuối năm, kiều hối quý 1 thường giảm trước khi có xu hướng phục hồi trong các quý tiếp theo.

Không chỉ TPHCM, số liệu thống kê từ NHNN Chi nhánh Khu vực 2 cũng cho thấy tại Đồng Nai, tính đến ngày 31-3-2026, kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm ngoái.

NHUNG NGUYỄN