Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ.

Sáng 20-4, trong phiên họp đầu tiên đợt 2, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại các tổ đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trình bày tờ trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo nghị quyết gồm 13 điều.

Trong đó, dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa; ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa; bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm; đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách nhà nước; quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam; chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số.

Theo đó, ngân sách dành chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Dự thảo cũng dành 1 điều quy định về quỹ văn hóa, nghệ thuật hoạt động theo mô hình hợp tác công - tư. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn…

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, ủy ban tán thành sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết với những lý do nêu trong tờ trình của Chính phủ. Việc ban hành nghị quyết có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nhằm tạo khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển văn hóa.

Cơ quan thẩm tra tán thành việc ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, song đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại dự thảo nghị quyết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi dự thảo nghị quyết có các quy định khác so với quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý, dự thảo quy định nhiều cơ chế, chính sách sẽ làm phát sinh nguồn lực tài chính lớn khi triển khai, cần được phân tích, đánh giá tổng thể để bảo đảm tính khả thi của các chính sách.

Chính phủ đề xuất ngày 24-11 hàng năm được quy định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nêu quan điểm thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, ủy ban tán thành đề xuất này.

Tin liên quan Đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

ANH PHƯƠNG