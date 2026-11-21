Tháng 11-2026, những cuốn sổ hồng đầu tiên của dự án Green Skyline đã hoàn tất, sẵn sàng trao tay cư dân. Đây là dấu mốc tiếp nối quá trình bàn giao căn hộ, đồng thời thể hiện nỗ lực của TBS Group và TBS Land trong việc hoàn thiện pháp lý, đảm bảo quyền lợi sở hữu cho khách hàng.

Green Skyline hoàn tất những sổ hồng đầu tiên

Pháp lý minh bạch, gia tăng giá trị an cư

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao giá trị thực, tiến độ bàn giao và tính minh bạch về pháp lý là những yếu tố quan trọng khi khách hàng lựa chọn nơi an cư. Việc Green Skyline hoàn tất những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đầu tiên là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình triển khai dự án.

Nhìn lại quá trình phát triển, Green Skyline chính thức giới thiệu ra thị trường vào tháng 01-2026, khi công trình đã đạt khoảng 90% tiến độ xây dựng. Trên nền tảng đó, dự án nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục còn lại và bước vào giai đoạn bàn giao, chào đón những cư dân đầu tiên về sinh sống trong Tháng 10-2026.

Đáng chú ý, không lâu sau đó, những cuốn sổ hồng đầu tiên đã được trao tận tay cư dân. Đây là dấu mốc quan trọng, nối tiếp quá trình hoàn thiện công trình và đưa dự án vào vận hành, xác lập quyền sở hữu cho cư dân.

Chuỗi kết quả thực tế từ thi công, bàn giao đến hoàn thiện pháp lý cho thấy sự chủ động và nhất quán trong công tác quản trị dự án của chủ đầu tư TBS Group cùng đơn vị phát triển TBS Land.

Hệ tiện ích phong phú, đồng bộ làm tăng giá trị an cư

Đối với người mua nhà, sổ hồng là cơ sở xác lập quyền sở hữu hợp pháp, góp phần bảo vệ giá trị tài sản và tạo thuận lợi cho các giao dịch trong tương lai. Việc Green Skyline đã có những giấy chứng nhận đầu tiên, cùng với tiến độ bàn giao thực tế, mang đến thêm cơ sở để khách hàng đánh giá và lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh nền tảng pháp lý, Green Skyline hướng đến giá trị an cư lâu dài với mô hình City Resort, hệ tiện ích nội khu đồng bộ, không gian sống hiện đại và tiêu chuẩn bàn giao chú trọng chất lượng. Sự kết hợp giữa môi trường sống tiện nghi và giá trị sử dụng thực tế tạo nên sức hấp dẫn của dự án đối với cả nhu cầu an cư lẫn tích lũy tài sản.

Green Skyline: Pháp lý minh bạch, giá trị an cư bền vững

Không chỉ thu hút khách hàng bởi hệ tiện ích nội khu phong phú, Green Skyline nằm ngay khu đô thị hiện hữu Green Square với nhiều tiện ích ngoại khu đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng với siêu thị Go đối diện, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ kề bên, các trường học từ tiểu học tới Đại học đều nằm trong bán kính 5km nhờ vị thế đắc địa ngay mặt tiền Phạm Văn Đồng nối dài và gần Làng Đại học Quốc Gia.

Trong giai đoạn cuối năm 2026, Green Skyline tiếp tục triển khai các chính sách bán hàng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu căn hộ. Cụ thể, khách hàng được hưởng mức chiết khấu từ 6% đến 8% giá trị căn hộ, cùng ưu đãi thêm 1% khi lựa chọn phương thức thanh toán sớm.

Đối với khách hàng sử dụng phương án vay ngân hàng, chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng hoặc mức lãi suất ưu đãi cố định 5,5%/năm trong 24 tháng. Các chính sách này góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu, giúp người mua chủ động hơn trong việc phân bổ dòng tiền và hoạch định kế hoạch sở hữu nhà.

Từ một dự án được giới thiệu ra thị trường khi công trình đã đạt khoảng 90% tiến độ đến thời điểm bàn giao và hoàn tất những sổ hồng đầu tiên, Green Skyline đang từng bước hiện thực hóa các cam kết mang lại giá trị thật cho khách hàng bằng kết quả cụ thể. Đây cũng là định hướng phát triển mà TBS Group và TBS Land kiên định theo đuổi: chú trọng giá trị thực của sản phẩm, minh bạch về pháp lý và đặt quyền lợi khách hàng làm nền tảng cho hành trình phát triển bền vững.

TƯỜNG VY