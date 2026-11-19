Chính sách thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc theo đoàn cùng sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đang mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho du lịch Khánh Hòa. Bài toán đặt ra là cùng với việc thu hút du khách cần có giải pháp kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị kinh tế từ mỗi thị trường.

Theo Nghị quyết 325/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam, với phạm vi du lịch giới hạn tại Khánh Hòa, địa phương có thêm cơ hội phục hồi thị trường khách quốc tế từng giữ vị trí chủ lực.

Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2019, địa phương đón hơn 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, thị trường này phục hồi chưa ổn định sau dịch Covid-19. Năm 2024, tỉnh đón gần 797.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025 giảm còn khoảng 677.000 lượt. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt hơn 469.000 lượt, giảm 6,48% so với cùng kỳ.

Việc tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc được kỳ vọng giúp doanh nghiệp lữ hành mở rộng kết nối đối tác, xây dựng tour và thúc đẩy khôi phục, tăng tần suất các đường bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Với lợi thế du lịch biển, đảo, hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, Khánh Hòa có nhiều điều kiện khai thác cơ hội này.

Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp lữ hành, miễn thị thực mới chỉ là lợi thế về thủ tục và để chính sách phát huy hiệu quả, địa phương cần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng giữ chân du khách. Các chương trình du lịch cần kết hợp nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí ban đêm. Cùng với đó là yêu cầu minh bạch giá cả, tăng cường thông tin bằng tiếng Trung, bảo đảm an ninh, an toàn và kiểm soát hoạt động lữ hành, lưu trú, vận chuyển.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết, địa phương đang chờ Bộ VH-TT-DL ban hành bộ tiêu chí đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách Trung Quốc. Đây là cơ sở bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng đối tượng, điều kiện và quy trình theo quy định. Tỉnh cũng được đề nghị thiết lập đường dây nóng, bố trí bộ phận thường trực hỗ trợ doanh nghiệp, du khách và xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Thời gian tới, Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại Trung Quốc, kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác du lịch để mở rộng nguồn khách.

Trong khi thị trường Trung Quốc được kỳ vọng phục hồi nhờ chính sách mới, dòng khách Nga và các nước CIS đang trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của du lịch Khánh Hòa. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón gần 1,2 triệu lượt khách Nga và CIS, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thị trường Nga đạt hơn 966.100 lượt, tăng gấp 2,9 lần, trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của tỉnh, chỉ sau Hàn Quốc.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, động lực chính đến từ việc khôi phục, mở rộng các đường bay thẳng thường lệ và bay thuê chuyến (charter), kết nối nhiều thành phố của Nga, Kazakhstan, Uzbekistan với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đáng chú ý, khách Nga có xu hướng lưu trú dài ngày, ưu tiên nghỉ dưỡng biển và chăm sóc sức khỏe, góp phần duy trì công suất phòng cho các cơ sở lưu trú, nhất là trong mùa thấp điểm của du lịch nội địa.

Để thu hút dòng khách chủ lực này, tỉnh Khánh Hòa định hướng đa dạng hóa sản phẩm theo hướng du lịch xanh, khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, Raglai; phát triển phố đi bộ, chợ đêm nhằm kích thích nhu cầu mua sắm, chi tiêu.

TIẾN THẮNG