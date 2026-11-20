Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, một nơi ở tốt không chỉ cần đáp ứng nhu cầu tiện nghi mà còn phải mang lại cảm giác dễ chịu trong từng khoảnh khắc thường nhật. Tại Imperia Sensa Park (TPHCM), những nhu cầu ấy được đặt trong một tổng thể không gian sống, từ thiết kế căn hộ đến cảnh quan, mặt nước và hệ tiện ích, dựa trên nguyên tắc quy hoạch tích hợp cân bằng mà MIK Group theo đuổi.

Một hệ sinh thái sống được quy hoạch có chủ đích

Giữa thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh top đầu cả nước, nhu cầu về một nơi ở tốt không còn dừng lại ở sự tiện nghi hay một danh sách tiện ích phong phú. Ngoài chức năng để ở, nhà còn trở thành nơi định hình cách con người sống, kết nối, chăm sóc bản thân và những người thân yêu, để cùng nhau tìm kiếm cảm giác thuộc về, gắn kết với tổ ấm.

Tiếp nối triết lý quy hoạch đô thị tích hợp cân bằng của MIK Group đã thành công trong hàng loạt dự án tại Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, các dự án thấp tầng tại TPHCM và phía Nam, năm 2026 đơn vị phát triển này tiếp tục ra mắt Imperia Sensa Park tại khu Đông TPHCM và nhanh chóng đưa dự án này thành tâm điểm khu vực.

Nguyên tắc quy hoạch của MIK Group được tiếp nối trọn vẹn và phát triển hòa hợp với bản sắc vùng tại Imperia Sensa Park. Theo đó, việc quy hoạch nhà ở, cảnh quan, tiện ích và khu vực sinh hoạt cộng đồng tại dự án được tổ chức không chỉ để đáp ứng các chức năng sử dụng, mà còn hướng đến cách con người tương tác, di chuyển và trải nghiệm môi trường sống mỗi ngày. Nhịp sống đô thị nhanh cũng được đơn vị phát triển tính toán để đảm bảo mỗi chi tiết thiết kế đều đạt mục tiêu bổ trợ làm gia tăng chất lượng sống.

Quan điểm này khẳng định chất lượng của một dự án không chỉ được quyết định bởi những gì hiện hữu tại thời điểm nhận nhà, mà còn gắn với khả năng đáp ứng nhu cầu cư dân trong suốt quá trình sử dụng.

Kiến tạo giá trị sống bền vững

Tại Imperia Sensa Park, tư duy phát triển được thể hiện từ thiết kế căn hộ đến cách phân bổ cảnh quan và hệ tiện ích toàn khu. Các yếu tố này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt trước mắt mà còn hướng đến khả năng thích ứng với những thay đổi theo từng giai đoạn trong cuộc sống cư dân.

Layout ngang tối ưu công năng, bố trí khu vực “Động – Tĩnh” khoa học

Ở không gian bên trong từng căn hộ, ba yếu tố thoáng đãng, riêng tư và linh hoạt được chú trọng trong thiết kế. Diện tích mặt thoáng lên tới 80%, kết hợp hệ kính mở rộng gần sát sàn giúp tăng cường khả năng đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Đặc biệt,căn hộ hai phòng ngủ sở hữu mặt tiền rộng hơn 10 m cùng mặt bằng vuông vức, kết hợp cách bố trí khoa học, tạo thuận lợi trong tổ chức nội thất và tối ưu diện ích cho đa dạng nhu cầu ở.

Từ không gian căn hộ, trải nghiệm sống được mở rộng ra toàn khu với mật độ xây dựng 28%, với khoảng 8.000 m² cho cảnh quan xanh, kết hợp hồ điều hòa rộng 2.400 m² và không gian ven sông, tăng cường sự hiện diện của thiên nhiên trong đời sống cư dân. Cảnh quan không chỉ đảm nhiệm vai trò tạo mỹ quan, mà còn góp phần hình thành những không gian chuyển tiếp giữa nơi ở và môi trường bên ngoài, giúp cư dân có những khoảng đệm xanh cho mục đích tái tạo năng lượng.

Hai mặt giáp sông góp phần tạo điều kiện vi khí hậu thuận lợi, kết hợp kết nối giao thông linh hoạt

Hệ tiện ích Imperia Sensa Park được phát triển theo hướng đa dạng trải nghiệm, từ vận động, thư giãn đến làm việc và giao lưu. Bên cạnh hồ bơi, phòng gym, sauna, dự án còn có phòng xông hơi đá muối Himalaya và khu vực làm việc sáng tạo. Khi được đặt trong cùng một tổng thể, các tiện ích không chỉ gia tăng sự thuận tiện mà còn mở rộng khả năng lựa chọn cách tận hưởng cuộc sống của mỗi cư dân.