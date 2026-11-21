Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) huy động các đơn vị thành viên đảm trách công tác hậu cần về lưu trú, ẩm thực và dịch vụ tiệc sự kiện, phục vụ hàng ngàn lượt đại biểu, quan chức thể thao, huấn luyện viên, vận động viên và các đoàn khách tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại TPHCM (địa điểm chính), cùng hai địa phương Đồng Nai và Đồng Tháp. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn của cả nước, quy tụ đông đảo các đoàn thể thao, quan chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế.

Saigontourist Group tham gia đảm trách công tác hậu cần phục vụ Đại hội, tập trung vào các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, tiệc sự kiện và những dịch vụ liên quan. Với sự tham gia của chuỗi khách sạn trong hệ thống, Saigontourist Group huy động nguồn lực đồng bộ, tổ chức phục vụ hàng ngàn lượt khách, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi và dinh dưỡng cho các đoàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Một trong những hoạt động phục vụ nổi bật của Saigontourist Group là phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức tiệc chào mừng vào ngày 20/11/2026 tại khách sạn Rex Sài Gòn – đơn vị thành viên thuộc Saigontourist Group. Chương trình do lãnh đạo Thành phố tổ chức, đón tiếp 500 đại biểu, đại diện các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cùng các khách mời trong nước và quốc tế tham dự Đại hội.

Đảm trách công tác phục vụ tiệc chào mừng, khách sạn Rex Sài Gòn phát huy thế mạnh về năng lực tổ chức tiệc, chất lượng ẩm thực và kinh nghiệm phục vụ các sự kiện đối ngoại, hội nghị quy mô lớn, qua đó giới thiệu hình ảnh một TPHCM năng động, thân thiện, hiếu khách thông qua chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp của ngành du lịch Thành phố.

Khép lại hành trình Đại hội vào ngày 12/12/2026 tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, khách sạn Đệ Nhất – đơn vị thành viên Saigontourist Group – đảm trách phục vụ ẩm thực tiệc bế mạc. Hai hoạt động phục vụ tiệc ở thời điểm khai mạc và kết thúc Đại hội thể hiện vai trò đồng hành xuyên suốt của Saigontourist Group, góp phần tạo nên những dấu ấn chu đáo, trang trọng trong chuỗi sự kiện quan trọng này.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Saigontourist Group huy động các khách sạn và cơ sở lưu trú thành viên tham gia phục vụ, bao gồm: khách sạn Rex Sài Gòn, Kim Đô, Oscar Sài Gòn, Đệ Nhất, Đồng Khánh, cụm khách sạn Thiên Hồng – Bát Đạt và Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Cần Giờ. Hệ thống các đơn vị phối hợp triển khai dịch vụ lưu trú, ẩm thực và những yêu cầu hậu cần liên quan, đáp ứng nhu cầu phục vụ hàng ngàn lượt khách tham dự Đại hội.

Với yêu cầu đặc thù của một sự kiện thể thao quy mô quốc gia, các khách sạn trong hệ thống Saigontourist Group chủ động bố trí nhân sự lễ tân, tổ chức khu vực check-in ưu tiên nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho các đoàn; đồng thời linh hoạt thời gian nhận và trả phòng theo lịch thi đấu, lịch di chuyển thực tế. Đặc biệt, công tác tổ chức ẩm thực được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và đặc thù sinh hoạt của các đoàn thể thao, trong đó có việc đáp ứng những yêu cầu về thời gian phục vụ bữa ăn sớm hoặc muộn theo lịch tập luyện, thi đấu và di chuyển của vận động viên.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên, cùng tinh thần phục vụ thân thiện, trách nhiệm và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, góp phần bảo đảm các đoàn có điều kiện lưu trú, nghỉ ngơi và phục hồi thể lực thuận lợi. Qua đó, Saigontourist Group không chỉ cung cấp dịch vụ du lịch mà còn trực tiếp góp phần vào công tác tổ chức, vận hành và bảo đảm hậu cần cho một sự kiện thể thao lớn của đất nước.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ: “Saigontourist Group vinh dự đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, khi sự kiện thể thao lớn nhất của cả nước trở lại thành phố sau 20 năm, kể từ lần đăng cai năm 2006. Chúng tôi tự hào đóng góp một phần nhỏ vào thành công chung của Đại hội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, chuyên nghiệp, thân thiện đến bạn bè trong nước và quốc tế”.