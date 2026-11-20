Từ không gian ẩm thực Việt ba miền, những khách sạn di sản, chương trình nghệ thuật đến các vị trí thưởng ngoạn pháo hoa lý tưởng, hệ thống đơn vị thành viên Saigontourist Group tại TPHCM đồng loạt mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc màu, góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa sôi động giữa lòng thành phố.

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tại TPHCM đồng loạt triển khai nhiều chương trình văn hóa, ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng đặc sắc, đóng góp vào sức hấp dẫn của điểm đến TPHCM trong mùa lễ hội cuối năm. Không chỉ mang đến những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, các khách sạn, nhà hàng và khu du lịch trong hệ thống còn trở thành những điểm hẹn lý tưởng để người dân thành phố và du khách thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt, khám phá giá trị di sản, hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật và tận hưởng những khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trong không khí lễ hội.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động, đại diện lãnh đạo Saigontourist Group, cho biết: “Văn hóa không chỉ được lưu giữ trong những di sản, công trình kiến trúc hay các giá trị truyền thống, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật, trong ẩm thực, âm nhạc và cách mỗi người cảm nhận một điểm đến. Thông qua chuỗi chương trình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Saigontourist Group mong muốn mở rộng những không gian trải nghiệm văn hóa ngay giữa lòng TPHCM, để người dân và du khách có thêm cơ hội khám phá, thưởng thức và kết nối với bản sắc Việt Nam theo những cách thức phong phú, hấp dẫn”.

Tại Khách sạn Grand Sài Gòn, từ 18:00 đến 22:00 ngày 24/11, chương trình ẩm thực đặc biệt tại Rooftop Grand Lounge – tầng 20 mở ra hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam. Với mức giá từ 1.595.000 đồng/khách, set menu được tuyển chọn từ những nguyên liệu đặc trưng, kết hợp kỹ thuật chế biến và nghệ thuật trình bày đương đại, mang đến góc nhìn mới về những hương vị truyền thống Việt Nam. Bữa tối còn được kết nối với chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc và trải nghiệm ngắm pháo hoa từ không gian rooftop trên cao. Khách lưu trú tại khách sạn được ưu đãi giảm 10% trong thời gian diễn ra chương trình.

Trong khi đó, Khách sạn Majestic Sài Gòn mang đến hai lựa chọn trải nghiệm trong khung giờ 18:00 – 22:00 ngày 24/11. Tại M.Bar, tầng 8, thực khách có thể thưởng thức tiệc buffet BBQ hải sản tối giá từ 2.200.000 đồng/khách, bao gồm đồ uống. Tại Saigon House, tầng 7, chương trình combo ngắm pháo hoa, thức uống và món ăn nhẹ giá từ 1.000.000 đồng/khách. Khách sạn ưu đãi 20% cho khách lưu trú và giảm 10% dành cho nhóm từ 11 khách sử dụng tiệc buffet BBQ hải sản tối 24/11. Với lợi thế không gian trên cao và vị trí trung tâm, Majestic mang đến lựa chọn kết hợp giữa thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí lễ hội bên bờ sông Sài Gòn.

Khách sạn Rex Sài Gòn là một trong những điểm hẹn nổi bật dành cho người dân và du khách muốn hòa mình vào không khí lễ hội ngay tại trung tâm thành phố. Từ ngày 21 đến 24/11/2026, chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở UBND TPHCM và Khách sạn Rex Sài Gòn sẽ tái hiện những hình ảnh văn hóa, lịch sử thông qua công nghệ ánh sáng hiện đại kết hợp âm thanh sống động.

Tọa lạc ngay trên đại lộ Nguyễn Huệ, Rex sở hữu lợi thế đặc biệt để du khách thuận tiện hòa mình vào các hoạt động văn hóa sôi động tại khu vực trung tâm. Riêng đêm 24/11, bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay phía trước khách sạn, Rooftop Garden Bar là lựa chọn để du khách tận hưởng không gian mở trên cao, thưởng thức cocktail và ngắm nhìn thành phố trong khoảnh khắc pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời.

Một trong những điểm nhấn giàu giá trị văn hóa của chuỗi hoạt động năm nay là chương trình “Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay” tại Khách sạn Continental Sài Gòn, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026. Được xây dựng từ năm 1880, Continental Sài Gòn là khách sạn có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, đồng thời là một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Pháp cổ và gắn liền với nhiều lớp ký ức của Sài Gòn. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm tranh ảnh “Dòng chảy thời gian”, tái hiện những dấu ấn lịch sử, kiến trúc và vẻ đẹp vượt thời gian của khách sạn; cùng bộ sưu tập xe máy và ôtô cổ quý hiếm, đặc biệt là những dòng xe mang phong cách Pháp, gợi nhắc một thời kỳ vàng son của Sài Gòn xưa.

Trong hai ngày cao điểm, ngày 23/11, khách sạn tổ chức cooking show ẩm thực Việt Nam từ 08:00 đến 09:00 và trưng bày xe máy, ôtô cổ của Pháp từ 07:00 đến 19:00. Ngày 24/11, hoạt động trưng bày xe máy và ôtô cổ các nước diễn ra từ 09:00 đến 19:00; thực khách còn có thể thưởng thức thực đơn đặc sản ba miền Bắc – Trung – Nam kết hợp đêm nhạc Saxophone trong không gian cổ điển của khách sạn, từ 18:30 đến 20:00. Suốt tuần lễ, Continental Sài Gòn còn ưu đãi 10% cho các dịch vụ ẩm thực, bao gồm buffet sáng, bữa trưa, bữa tối và trà chiều tại hệ thống nhà hàng của khách sạn.

Cùng kết nối hành trình khám phá di sản, Khách sạn Oscar Sài Gòn giới thiệu chương trình “Stay & Explore Heritage”, với combo trọn gói từ 1.680.000 đồng/phòng đôi. Chương trình bao gồm một đêm lưu trú tại Oscar Sài Gòn, buffet sáng và hành trình đi bộ khoảng 5 phút đến Khách sạn Continental Sài Gòn tham quan kiến trúc Pháp cổ, kết hợp thưởng thức bữa trưa tại đây. Chương trình áp dụng cho đặt phòng đến 24/11/2026, với đêm lưu trú ngày 24/11. Sự kết nối giữa hai khách sạn mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng – khám phá di sản liền mạch, giúp du khách cảm nhận chiều sâu lịch sử và vẻ đẹp kiến trúc của Sài Gòn qua một hành trình ngắn ngay giữa trung tâm thành phố.

Bên cạnh những không gian khách sạn mang dấu ấn di sản, Làng Du lịch Bình Quới mang đến chương trình “Chạm vị Việt – Nhận quà quê”, diễn ra duy nhất ngày 24/11. Đây là dịp để thực khách thưởng thức tinh hoa ẩm thực phương Nam với những món ngon đặc trưng như cá lóc nướng trui Khẩn hoang Nam Bộ, cá tai tượng chiên xù và lẩu mắm Bình Quới.

Trong ngày diễn ra chương trình, khách hàng được giảm 20% giá các món ngon thuộc danh mục ưu đãi; hóa đơn từ 1.000.000 đồng được tặng một món quà Nam Bộ, gồm một cà ràng hoặc bánh dân gian Nam Bộ. Đặc biệt, các loại phòng bungalow tại Khu Du lịch Bình Quới 2 được giảm 40%. Với không gian xanh và những hương vị dân dã đặc trưng, Bình Quới mang đến một lựa chọn trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nam Bộ gần gũi, đậm chất bản địa ngay trong lòng TPHCM.

Từ những món ngon ba miền, không gian kiến trúc trăm tuổi, triển lãm di sản, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đêm nhạc Saxophone đến các chương trình nghệ thuật và trải nghiệm ngắm pháo hoa, chuỗi hoạt động của Saigontourist Group mở ra nhiều lựa chọn cho người dân và du khách trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Mỗi đơn vị thành viên góp một sắc thái riêng, cùng tạo nên bức tranh trải nghiệm đa dạng, nơi văn hóa không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn có thể thưởng thức, cảm nhận và tương tác.