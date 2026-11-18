Ngày 17-11, tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Cụm thi đua số 1 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2027

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, cho biết năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, các đơn vị trong Cụm đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham quan mô hình cân điện tử ứng dụng trong quản lý, theo dõi sản lượng mủ cao su tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Cụ thể, tổng sản lượng thực hiện đạt 167.483 tấn, bằng 106,5% kế hoạch, vượt 10.198 tấn; doanh thu đạt 22.180,6 tỷ đồng, bằng 130,6% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 8.216 tỷ đồng, bằng 144,4% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 3.224,9 tỷ đồng, đạt 139,5% kế hoạch. Tiền lương bình quân đạt 11,81 triệu đồng/người/tháng, bằng 119,3% kế hoạch.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trong Cụm tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, gắn hoạt động thi đua với trách nhiệm xã hội. Trong năm, Cụm đã hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Công tác an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng, không để xảy ra tai nạn lao động.

Ông Nguyễn Văn Khuyên, Phó Giám đốc phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý và tổ chức sản xuất; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, nhất là tình trạng thiếu hụt lao động khai thác mủ cao su. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Đáng chú ý, nhiều mô hình, giải pháp thực tiễn được chia sẻ như ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, sử dụng cân điện tử kết nối phần mềm báo cáo sản lượng khai thác của công nhân, phục vụ công tác quản lý và tính lương; triển khai phòng họp không giấy tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Bên cạnh đó, kinh nghiệm tiết giảm chi phí, hạ giá thành chế biến tại Công ty Cao su Phú Riềng và Công ty Cao su Đồng Phú cũng được các đơn vị quan tâm trao đổi, học tập.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2027

Năm 2027, Cụm thi đua số 1 xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, năng suất vườn cây; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đồng thời, chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị, gắn tăng trưởng sản xuất, kinh doanh với nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Thành ủy viên TPHCM, Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đạt được trong năm 2026. Bà Hồng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường liên kết, phối hợp, tổ chức các hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng chuyển đổi số trong quản lý sản lượng, tối ưu hóa chi phí chế biến, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, cần quan tâm các giải pháp ổn định nguồn nhân lực, cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Dịp này, hội nghị đã tổ chức bàn giao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2027 cho Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh; Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đảm nhận vai trò Cụm phó. Các đơn vị cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2027, thể hiện quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

TƯỜNG VY