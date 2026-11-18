Ngày 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Dầu Tiếng Bình Dương, tổ chức trao. nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Trần Văn Lượm hiện là công nhân Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng, có hoàn cảnh khó khăn đang cư ngụ tại ấp Đồng Sến, xã Dầu Tiếng (TPHCM).

Trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Trần Văn Lượm

Căn nhà có diện tích xây dựng 50m², tổng kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng vận động Agribank Chi nhánh Dầu Tiếng Bình Dương hỗ trợ 75 triệu đồng, gia đình đóng góp 25 triệu đồng, góp phần giúp gia đình ông Lượm ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đại diện Agribank Chi nhánh Dầu Tiếng Bình Dương trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn Trần Văn Lượm

Bà Nguyễn Thị Thu Hậu, Giám đốc Agribank Chi nhánh Dầu Tiếng Bình Dương, cho biết trong năm 2026, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, ngân hàng đã hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó xã Dầu Tiếng có 2 căn; các xã Minh Thạnh, Long Hòa, Thanh An và phường Tây Nam, mỗi địa phương được hỗ trợ 1 căn. Bên cạnh đó, ngân hàng dành 300 triệu đồng hỗ trợ giáo dục, 150 triệu đồng hỗ trợ y tế, 80 triệu đồng chăm lo các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán 2026.

Các hoạt động Agribank Chi nhánh Dầu Tiếng Bình Dương góp phần chung tay cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Agribank Chi nhánh Dầu Tiếng Bình Dương trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết và trao quà cho hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà

TƯỜNG VY