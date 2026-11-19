Từ số hóa hồ sơ, xây dựng dữ liệu thị trường lao động đến kết nối doanh nghiệp và người tìm việc, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đang đổi mới phương thức quản lý, tổ chức nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ, hướng đến mô hình phục vụ hiện đại, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp.

Người lao động được hướng dẫn lấy số thứ tự bằng máy kiosk, góp phần đơn giản hóa quy trình tiếp nhận và nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Xây dựng nền tảng, kết nối dữ liệu

Chuyển đổi số tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM được triển khai trên nhiều lĩnh vực, không chỉ ở giải quyết thủ tục hành chính hay bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), mà còn trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập thông tin thị trường và kết nối cung - cầu lao động.

Trong hoạt động chuyên môn, Trung tâm khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, Bộ công cụ cơ sở dữ liệu giải quyết BHTN, phần mềm quản lý học nghề và Microsoft Teams. Bên cạnh đó, Google Sheets, Zalo OA, Fanpage Facebook và website được sử dụng để hỗ trợ quản lý nghiệp vụ, cập nhật thông tin và duy trì tương tác với người lao động, doanh nghiệp.

Dữ liệu cung – cầu lao động được cập nhật từ thông tin người tìm việc và nhu cầu tuyển dụng. Thông tin về vị trí việc làm, tuyển dụng và biến động lao động cũng được tiếp nhận, bổ sung, phục vụ theo dõi diễn biến thị trường và hỗ trợ hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.

Tính đến ngày 25-10-2026, dữ liệu cung lao động ghi nhận hơn 210.000 lượt người, dữ liệu cầu lao động có gần 28.000 lượt doanh nghiệp. Trung tâm cũng tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ hơn 30.000 doanh nghiệp với trên 51.000 vị trí việc làm. Nguồn dữ liệu này phục vụ phân tích thị trường, tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp.

Thông qua các kênh trực tuyến, người lao động có thể tìm kiếm việc làm, thực hiện thủ tục BHTN, gửi phản ánh, kiến nghị và tra cứu thông tin; đồng thời được hỗ trợ, tư vấn từ xa. Doanh nghiệp cũng có thêm kênh cung cấp, cập nhật nhu cầu tuyển dụng, góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận giữa doanh nghiệp và người tìm việc.

Ứng dụng công nghệ góp phần đổi mới tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Đến ngày 25-10-2026, Trung tâm đã tổ chức 220 phiên tại trụ sở, chi nhánh, cơ sở cai nghiện ma túy và thông qua các chương trình phối hợp. Đặc biệt, các phiên giao dịch trực tuyến liên tỉnh giúp mở rộng phạm vi kết nối tuyển dụng, tạo thêm cơ hội để người lao động tiếp cận doanh nghiệp ở nhiều địa phương.

Đông đảo người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại Trụ sở 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Trung tâm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM đối soát thông tin đóng – hưởng, chi trả và thu hồi các khoản trợ cấp thất nghiệp hưởng không đúng quy định. Theo số liệu báo cáo, công tác phối hợp thu hồi liên quan đến 1.954 trường hợp, với tổng số tiền hơn 16,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội để hỗ trợ xác minh hồ sơ; đồng thời chia sẻ dữ liệu thị trường lao động với 12 Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố, góp phần mở rộng kết nối cung – cầu lao động liên vùng.

Đổi mới vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ

Trên nền tảng công nghệ và dữ liệu đã xây dựng, Trung tâm từng bước đổi mới phương thức điều hành và phục vụ người dân. Thủ tục hành chính, quy trình nội bộ được công khai trên website; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua Cổng thông tin của Bộ Nội vụ giúp người lao động chủ động tra cứu, theo dõi tiến độ xử lý và giảm thời gian đi lại.

Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ giám sát quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, góp phần bảo đảm đúng quy trình, thời hạn. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên môi trường mạng cũng giúp Trung tâm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đến nay, Trung tâm đã xử lý 1.600 phản ánh, kiến nghị qua môi trường mạng.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không chỉ là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ. Trung tâm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và các phần mềm nghiệp vụ; đồng thời hỗ trợ người lao động tiếp cận dịch vụ trực tuyến”.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHTN; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường số; thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng trên website, Fanpage Facebook, Zalo OA và ứng dụng việc làm; đồng thời bổ sung dữ liệu đào tạo nghề vào phần mềm quản lý học nghề, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Với việc từng bước hoàn thiện nền tảng công nghệ và dữ liệu, chuyển đổi số đang tạo chuyển biến trong quản lý, tổ chức hoạt động và cung cấp dịch vụ của Trung tâm. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

TƯỜNG VY