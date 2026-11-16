“Chạm Đồng Xuân”: Khám phá chợ trăm tuổi qua lăng kính nghệ thuật

Giữa nhịp buôn bán quen thuộc của chợ Đồng Xuân (Hà Nội), 25 tác phẩm nghệ thuật xuất hiện ở hành lang, cầu thang, góc tường và cả trên tầng mái. Chương trình “Chạm Đồng Xuân” mang đến hành trình khám phá di sản bằng nhiều giác quan.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chương trình “Chạm Đồng Xuân”, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), giới thiệu 25 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, kéo dài đến hết ngày 28-11.

Chợ Đồng Xuân hơn 100 năm tuổi trở thành điểm đến nghệ thuật. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Thay vì bố trí khu triển lãm riêng, các tác phẩm được đặt xen giữa lối đi, hành lang và không gian buôn bán thường ngày, để khách tham quan tự khám phá những sáng tạo ẩn mình trong khu chợ hơn 130 năm tuổi.

Nhiều tác phẩm khai thác chất liệu từ chính đời sống ở chợ Đồng Xuân. Tác phẩm Vang vọng Đồng Xuân của nghệ sĩ Australia Alexander Pug William và nghệ sĩ Việt Nam Tuấn Nị sử dụng những chiếc hộp xốp thu thập tại chợ để tạo thành nhạc cụ. Người xem có thể tự tay gõ, tạo âm thanh gợi nhớ nhịp mua bán thường ngày.

Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Trong khi đó, dự án nhiếp ảnh sắp đặt của nghệ sĩ Nguyễn Minh Hoàng cùng cộng sự hướng sự chú ý đến những người lao động thầm lặng như người khuân vác, trông hàng, bảo vệ - những người góp phần duy trì nhịp sống khu chợ.

Theo giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn, một số nghệ sĩ quốc tế đã dành cả tháng nghiên cứu không gian và con người chợ Đồng Xuân trước khi thực hiện tác phẩm. Vì vậy, các sáng tạo không chỉ làm mới diện mạo khu chợ mà còn kể những câu chuyện về con người, ký ức và đời sống đô thị.

Khách tham gia tour nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân

Lần đầu tiên, khu vực sân mái chợ Đồng Xuân mở cửa đón công chúng. Trên tầng cao, sách, bàn cờ và những góc vườn nhỏ tạo nên không gian nghỉ chân giữa nhịp giao thương bên dưới. Từ đây, khách tham quan có thể ngắm nhìn những mái nhà phố cổ Hà Nội từ một góc nhìn khác.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, khu vực này còn tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc, chiếu phim. Cuộc thi thời trang Market to Mode mang đến cách tiếp cận mới với hàng hóa tại chợ, khi những sản phẩm quen thuộc được phối hợp, biến tấu thành chất liệu sáng tạo trang phục, khuyến khích người tham gia thể hiện cá tính và tư duy thời trang.

Hơn một thế kỷ tồn tại, chợ Đồng Xuân lưu giữ dấu ấn Hà Nội qua kiến trúc, tiếng rao, những cuộc trao đổi và nếp buôn bán được truyền qua nhiều thế hệ.

Đưa nghệ thuật vào không gian này cũng là cách để những giá trị di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Thay vì chỉ tìm hiểu qua tư liệu, người trẻ có thể trực tiếp quan sát, tương tác và cảm nhận những lớp văn hóa của khu chợ.

Khách tham gia tour nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 28-11, với hơn 150 hoạt động tại nhiều không gian của Thủ đô, thu hút sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo.

VĨNH XUÂN