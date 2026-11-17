Theo Sở KH-CN TP Hà Nội, đây là giải pháp hướng tới xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, kết nối hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục của Thủ đô.

Hệ thống HanoiSchool là bước triển khai cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số ngành giáo dục Thủ đô. Ảnh: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI.

Việc triển khai HanoiSchool là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội năm 2026, góp phần đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và giảm bớt công việc hành chính trong nhà trường.

Điểm đáng chú ý của HanoiSchool là định hướng sử dụng thống nhất một nền tảng quản trị, thay vì duy trì nhiều phần mềm riêng lẻ phục vụ từng hoạt động trong nhà trường. Theo đó, người dùng đăng nhập hệ thống thông qua tài khoản iHanoi. Mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập. Dữ liệu được cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, qua đó hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.



Đối với giáo viên, HanoiSchool tích hợp nhiều nghiệp vụ trên cùng một hệ thống, từ điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài đến cập nhật kết quả học tập. Việc tập trung các hoạt động này trên một nền tảng được kỳ vọng giúp giáo viên giảm thời gian thực hiện các thao tác nhập liệu, tổng hợp thông tin và báo cáo.

Với phụ huynh, hệ thống tạo điều kiện theo dõi thông tin học tập, thực đơn và tình hình bán trú của học sinh. Một số thủ tục thường xuyên như gửi đơn xin nghỉ học, cũng có thể được thực hiện thông qua thiết bị di động.

Hệ thống HanoiSchool. Ảnh: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ở cấp quản lý, HanoiSchool cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và các công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động giáo dục. Thông tin được cập nhật trên hệ thống sẽ hỗ trợ nhà trường và cơ quan quản lý nắm bắt tình hình, phục vụ công tác điều hành và giảm thời gian thực hiện báo cáo định kỳ.

HanoiSchool được xây dựng với 4 cấu phần chính, gồm: quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và hệ thống bảng điều hành phục vụ công tác quản lý ở các cấp.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của HanoiSchool được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, bao gồm các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm 6 phường: Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và 4 xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Trong giai đoạn đầu, thành phố triển khai giải pháp theo hình thức POC (Proof of Concept), tức chứng minh tính khả thi. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả vận hành, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các đơn vị sử dụng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống trước khi xem xét triển khai trên diện rộng.

Theo kế hoạch, trong tháng 12-2026, Hà Nội dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, đồng thời xem xét phương án mở rộng triển khai trên địa bàn thành phố.

NGUYỄN HƯỞNG