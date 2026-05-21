Cận cảnh phá dỡ khách sạn chắn không gian biển ở Quy Nhơn

Ngày 21-5, đơn vị thi công huy động công nhân cùng máy móc, phương tiện để phá dỡ 2 khối nhà 4 tầng và 6 tầng thuộc khách sạn Bình Dương, để trả lại không gian biển cho người dân, cộng đồng.

Ngày 21-5, ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang giám sát quá trình tháo dỡ khách sạn Bình Dương trên đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), nhằm trả lại không gian ven biển cho cộng đồng.

Cận cảnh phá dỡ khách sạn Bình Dương trong ngày 21-5. Clip: NGỌC OAI



Đơn vị thi công huy động máy đục tường để phá dỡ khách sạn Bình Dương từ trên cao

Trong ngày 21-5, đơn vị thi công huy động 10 công nhân cùng xe đục tường, cần cẩu tháo dỡ 2 khối nhà 4 tầng và 6 tầng, với tổng diện tích khoảng 6.000m² thuộc khách sạn Bình Dương.

Khách sạn bị phá dỡ nằm sát bên bờ biển Quy Nhơn

Khách sạn Bình Dương được tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) xây dựng phương án, lộ trình di dời, tháo dỡ từ năm 2019 nhằm trả lại không gian biển cho cộng đồng. Để di dời, phá dỡ công trình này tỉnh Gia Lai đã chi 43 tỷ đồng để bồi thường, hoán đổi khu đất rộng 2.800m² tại phường Quy Nhơn Nam.

Đơn vị thi công đục từng mảng tường, đảm bảo kỹ thuật và an toàn thi công từ trên cao

Công tác phá dỡ được triển khai kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn

“Nhà thầu cam kết phá dỡ an toàn, dọn dẹp sạch sẽ để bàn giao khu đất cho UBND phường Quy Nhơn Nam quản lý, trả lại không gian biển cho cộng đồng”, ông Ngô Tùng Sơn nói.

Khách sạn Bình Dương là một trong 3 khách sạn chắn biển nằm trong lộ trình phá dỡ, di dời nhằm mục đích trả lại không gian biển cho người dân, du khách

Như Báo SGGP đã thông tin, từ năm 2019, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã xây dựng lộ trình di dời, tháo dỡ các công trình, khách sạn chắn biển trên phần đất thuộc Công viên biển Quy Nhơn dọc đường An Dương Vương. Hiện Khách sạn Bình Dương đang được tháo dỡ, còn khách sạn Hải Âu và khách sạn Hoàng Yến đang được UBND tỉnh Gia Lai xem xét lộ trình thực hiện nhằm hài hòa lợi ích nhà đầu tư, tránh lãng phí.

NGỌC OAI