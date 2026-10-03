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Trao 200 sổ hồng đầu tiên cho cư dân Chung cư 4S Linh Đông

SGGPO

Ngày 3-10, tại Chung cư 4S Linh Đông, phường Hiệp Bình, TPHCM, Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc tổ chức lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho 200 chủ sở hữu căn hộ tại chung cư.

Cư dân Chung cư 4S Linh Đông nhận sổ hồng sau hơn 10 năm nhận nhà. Ảnh: THANH HIỀN
Cư dân Chung cư 4S Linh Đông nhận sổ hồng sau hơn 10 năm nhận nhà. Ảnh: THANH HIỀN

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc, cho biết để có được những sổ hồng trao đến tay cư dân, dự án đã trải qua một chặng đường dài với nhiều khó khăn, thách thức và thủ tục pháp lý phức tạp.

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Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

“Chúng tôi rất vui mừng khi trao 200 sổ hồng đầu tiên cho cư dân. Các đợt tiếp theo đã hoàn tất thủ tục, mong cư dân chờ thêm những tin vui trong năm nay”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho hay, sau lễ bàn giao, những cư dân có giấy hẹn nhận sổ sẽ được nhận sổ hồng bản chính tại văn phòng công ty. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng cư dân để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

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Những cư dân được nhận sổ hồng đầu tiên tại Chung cư 4S Linh Đông. Ảnh: THANH HIỀN

Bà Lê Thị Kiều Thu, Block D1, chung cư 4S Linh Đông, cho biết đã mua căn hộ từ khi chung cư mới hoàn thiện, được đưa vào sử dụng. Dù việc cấp sổ hồng kéo dài do một số vướng mắc, bà vẫn tin rằng chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng sẽ tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Chung cư 4S Linh Đông do Công ty Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư, được bàn giao nhà cho khách hàng vào ở từ năm 2014, với 1.114 căn hộ. Các vướng mắc khiến chung cư chậm cấp sổ hồng liên quan đến đóng tiền sử dụng đất bổ sung cho phần tầng hầm có diện tích lớn hơn diện tích xây dựng; dự án cũng thay đổi quy hoạch dẫn đến ranh của dự án bị thay đổi….

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THANH HIỀN

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