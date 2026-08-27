Cư dân bất an vì chung cư nhà ở xã hội xuống cấp

Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, khu chung cư nhà ở xã hội (NOXH) 18 tầng tại phường Phú Mỹ (TPHCM) đang bộc lộ hàng loạt dấu hiệu xuống cấp, bất cập trong công tác quản lý… Thế nhưng, trong suốt chừng ấy thời gian, cư dân chưa từng được tham dự một cuộc họp chính thức để đối thoại với đơn vị quản lý.

Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, chung cư NOXH 18 tầng Phú Mỹ nhiều khu vực hành lang của chung cư NOXH 18 tầng Phú Mỹ đã xuất hiện những vệt ẩm kéo dài trên trần và tường. Nhiều mảng sơn bong tróc, loang lổ như những “vết sẹo” hằn lên công trình.

Chung cư NOXH 18 tầng Phú Mỹ. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Nguyễn Sĩ Vinh, chủ căn hộ A1501, chỉ lên trần nhà đã ngả màu vàng sẫm, những vết nước loang chạy dài từ trần xuống sàn nhà. “Chúng tôi vá chỗ này thì vài tháng sau lại xuất hiện chỗ khác. Mới đây, vợ chồng tôi phải bỏ hàng chục triệu đồng để sơn sửa”, ông Vinh thông tin.

Chân tường khu hành lang bị ẩm mốc. Ảnh: QUANG VŨ

Tương tự, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư cũng phản ánh tình trạng rò rỉ nước từ hệ thống đường ống của các tầng trên kéo dài nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Anh Nguyễn Thế Cương, chủ căn hộ B1011, cho biết nước thấm từ trần xuống các căn hộ phía dưới khiến tường bong tróc, ẩm mốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, làm hư hỏng kết cấu công trình theo thời gian.

Tình trạng rò rỉ nước từ hệ thống đường ống của các tầng trên kéo dài nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, thang máy thường xuyên hư hỏng, thiếu chỗ sạc xe điện và cách thức quản lý, vận hành chung cư còn nhiều bất cập. Theo phản ánh, ngoài phí quản lý 5.400 đồng/m², cư dân còn phải đóng nhiều khoản phí khác như phí thang máy, phí gửi xe, phí vệ sinh...

Rất nhiều khu vực nhà vệ sinh của các căn hộ đều bị rò rỉ nước, thấm vàng cả tường. Ảnh: QUANG VŨ

Trao đổi về các phản ánh của cư dân, ông Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, tình trạng thấm dột chủ yếu xuất phát từ phần sở hữu riêng của các căn hộ.

Theo ông, nhiều hộ sử dụng chất tẩy rửa làm bong các mạch gạch ở khu vực nhà vệ sinh, khiến nước thấm xuống các tầng dưới. Trung tâm cho biết trong năm 2026 sẽ triển khai sơn chống thấm toàn bộ mặt ngoài công trình.

Chủ một số căn hộ phản ánh quạt hút nhà vệ sinh cháy, dây điện ướt, sợ rủi ro nếu bị điện giật. Ảnh: NDCC

Mặt ngoài chung cư nứt nẻ, bong tróc loang lỗ. Ảnh: QUANG VŨ

Đối với thang máy, đơn vị đã ký hợp đồng bảo trì định kỳ hàng tháng. Khi xảy ra sự cố đột xuất thì cần thời gian để đơn vị bảo trì đến xử lý.

Về sạc xe điện, Trung tâm lý giải tầng hầm chưa được thiết kế hệ thống cấp điện phù hợp nên chưa thể bố trí điểm sạc.

Riêng việc chưa thành lập được tổ tự quản, ông Giáp cũng cho hay, từ nhiều năm trước, Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xem xét thành lập tổ địa bàn dân cư nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cư dân, tăng cường quản lý an ninh trật tự.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương chấp thuận.

Chung cư NOXH 18 tầng tại phường Phú Mỹ được xây dựng năm 2009 và đưa vào sử dụng năm 2012. Ban đầu đây là dự án nhà ở thương mại do Công ty CP phát triển nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (HODECO) đầu tư. Đến năm 2014, dự án được nhà nước mua lại và chuyển đổi thành Chung cư NOXH do Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) quản lý. Chung cư gồm 2 block, 18 tầng với 352 căn hộ, có tổng diện tích hơn 4.000m2.

QUANG VŨ