Hạ tầng mở rộng không gian sống, tạo cơ hội lập nghiệp tại chỗ cho cư dân Vinhomes Sài Gòn Park

Là nơi hội tụ mạng lưới Quốc lộ 22 mở rộng, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Metro số 2 kéo dài, Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ nén thời gian di chuyển vào nội đô xuống 20 - 25 phút, mà còn mở rộng biên độ sống, học tập và cơ hội lập nghiệp cho các cư dân của mình.

Hệ sinh thái đại học tạo dòng người đi lại thường xuyên và hình thành cộng đồng tri thức trẻ tại đại đô thị

Hạ tầng rút ngắn khoảng cách, mở rộng bán kính tiếp cận của Vinhomes Sài Gòn Park

Bản đồ sinh hoạt của một gia đình hiện đại thường rộng hơn rất nhiều so với địa chỉ thường trú. Đó là nơi cha mẹ làm việc, ngôi trường con theo học mỗi ngày, các cuộc gặp gỡ đối tác và chuyến thăm ông bà ở các tỉnh, thành lân cận. Một chốn an cư có khả năng kết nối đa hướng không đơn thuần giúp việc đi lại bớt vất vả, mà chính là chìa khóa giải phóng quỹ thời gian để giữ gìn nhịp sống thảnh thơi cho mỗi thành viên.

Tại khu vực Tây Bắc TPHCM, đại đô thị Vinhomes Sài Gòn Park đón đầu mạng lưới giao thông huyết mạch, kiến tạo vị thế của một cực phát triển mới gắn kết hài hòa với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong đó, Quốc lộ 22 giữ vai trò xương sống của cửa ngõ Tây Bắc, kết nối TPHCM với Tây Ninh. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường lên mặt cắt ngang 60 m với 10 làn xe giúp giải tỏa áp lực vận tải hỗn hợp, rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ còn khoảng 15 phút.

Cùng với đó, tuyến Vành đai 3, dự kiến thông xe toàn tuyến trong năm 2026, mở thêm trục kết nối trực tiếp, giúp việc di chuyển vào trung tâm TPHCM chỉ mất từ 20-25 phút.

Đặc biệt, phương thức di chuyển xanh bằng đường sắt đô thị đang từng bước thành hình với việc TPHCM đang nghiên cứu kéo dài tuyến Metro số 2 từ Tham Lương tới cửa ngõ Vinhomes Sài Gòn Park. Khi tuyến được đầu tư và vận hành, cư dân sẽ có thêm lựa chọn tới trung tâm bằng phương tiện công cộng, với thời gian chính xác tới từng phút, phục vụ việc đi học, đi làm và những cuộc hẹn trong thành phố.

Đô thị tri thức tạo cơ hội lập nghiệp, kinh doanh tại chỗ cho cư dân

Hạ tầng thông suốt sẽ thực sự phát huy giá trị khi nơi đến đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí. Thay vì chỉ là đô thị "phòng ngủ" phụ thuộc vào việc làm ở vùng lõi cũ, Vinhomes Sài Gòn Park tự tạo ra lực hút nội tại bằng mô hình đô thị tri thức quy mô lớn.

Tâm điểm là quần thể các trường đại học trong và ngoài nước trên quỹ đất hơn 150 ha. Môi trường học thuật bài bản, liền mạch không chỉ phục vụ cư dân tại chỗ mà còn thu hút hàng chục nghìn giảng viên, chuyên gia và sinh viên từ khắp nơi di chuyển về học tập, nghiên cứu.

Nối liền với giảng đường là Saigon Startup Village quy mô 1,6 ha với điểm nhấn tháp đôi văn phòng, mở ra không gian làm việc cho các doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và vườn ươm khởi nghiệp. Tại đây, thế hệ trẻ có thể học tập, kết nối cộng sự và thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh dịch vụ sáng tạo hoặc ươm mầm các mô hình kinh tế số ngay trong không gian sống quen thuộc.

Cộng hưởng cùng tổ hợp giao lưu văn hóa quốc tế Global Village và Trung tâm hội nghị Convention Hall, Vinhomes Sài Gòn Park có thêm những lý do vững chắc để đón nhận dòng chuyên gia và du khách ngoại khu.

Saigon Startup Village mở ra bệ phóng nghề nghiệp và không gian đổi mới sáng tạo ngay tại nội khu.

Từ góc độ này, mạng lưới giao thông liên vùng không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại thường nhật của cư dân mà còn đóng vai trò cầu nối đưa dòng khách khổng lồ từ khắp TPHCM và các tỉnh lân cận đổ về Vinhomes Sài Gòn Park.

Lực hút của đại đô thị đến từ các tiện ích mang tầm vóc điểm đến cấp vùng: công viên giải trí nước chủ đề gia đình VinWonders Ocean Park sôi động suốt ngày đêm, đại công viên bách thảo Botanica Park 27 ha với điểm nhấn vườn hoa nhà kính 1,5 ha lớn hàng đầu thế giới. Cùng với đó là các quần thể thể thao, mua sắm và văn hóa quốc tế như Vincom Mega Mall hay Global Village.

Khi hạ tầng giao thông khơi thông dòng chảy du khách, hành trình của dòng người không dừng lại ở vài giờ tham quan đơn thuần mà chuyển hóa thành chuỗi tiêu dùng liên hoàn: từ vui chơi, khám phá thiên nhiên đến thưởng thức ẩm thực, mua sắm và giải trí về đêm. Và chính dòng người tuần hoàn liên tục ấy sẽ là nguồn dưỡng chất quý giá, thổi bùng sức sống thương mại dịch vụ, lấp đầy các dãy shophouse và mở toang cánh cửa kinh doanh, lập nghiệp cho cộng đồng cư dân tại chỗ.

Cư dân có thể tự tin phát triển đa dạng các mô hình sinh lời bền vững: từ mở chuỗi nhà hàng ẩm thực bản địa, tiệm cà phê phong cách, cửa hàng bán lẻ tiện ích cho đến khai thác dịch vụ lưu trú homestay đón khách cuối tuần.

Sức hấp dẫn của Vinhomes Sài Gòn Park trong mắt của các cư dân nằm trong khung cảnh sống ở một nơi có không gian cho cả gia đình lẫn sự nghiệp, đồng thời giữ được mối liên hệ với một không gian kinh tế rộng lớn hơn nhờ hạ tầng đa tầng siêu kết nối. Đây chính là tọa độ an cư có thể đi cùng nhịp tiến bước của sự nghiệp và sự phát triển của mỗi cư dân.

Đồng hành cùng kế hoạch sở hữu tổ ấm và tối ưu dòng tiền của khách hàng, Vinhomes Sài Gòn Park áp dụng các chính sách tài chính linh hoạt. Theo đó, dự án dành riêng ưu đãi 10% “Về ở sớm” cho quỹ căn xây thô và hoàn thiện (giảm trừ 50% khi ký HĐMB/HĐT và hoàn trả 50% còn lại sau khi về ở).Khách hàng lựa chọn phương án vay được hỗ trợ tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất cố định 3%/năm trong 18 tháng (theo giá gốc) hoặc 0% lên đến 36 tháng (theo giá điều chỉnh). Với nguồn vốn tự có, người mua nhận ưu đãi thanh toán sớm tương đương 11%/năm tính theo số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, kết hợp quyền lợi thanh toán bằng voucher tới 30% giá trị cùng chiết khấu thành viên VinClub lên đến 0,5%.(Thông tin chi tiết áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng chính thức tại từng thời điểm).

ĐỨC HOÀNG