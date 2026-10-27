TPHCM rà soát nhu cầu cung ứng sách giáo khoa năm học 2027-2028

Nhằm đảm bảo cung ứng sách giáo khoa năm học 2027-2028, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, THPT trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố rà soát chính xác số học sinh theo từng khối lớp năm học 2026-2027, dự báo số học sinh và tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa năm học 2027-2028 theo từng khối lớp, môn học, đầu sách, tập sách.

Song song đó, thống kê chi tiết nhu cầu sách giáo khoa do học sinh, cha mẹ học sinh dự kiến tự mua hoặc đăng ký thông qua cơ sở giáo dục, nhu cầu bổ sung sách giáo khoa vào thư viện nhà trường để cho học sinh mượn. Đối với nhu cầu bổ sung sách vào thư viện, cần đối chiếu với số sách hiện có còn sử dụng được để xác định số lượng cần mua bổ sung, đồng thời loại trừ số sách đăng ký tự mua để tránh trùng lặp.

Đặc biệt, ông Nguyễn Bảo Quốc lưu ý các nhà trường cần thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời cho Sở GD-ĐT và các đơn vị cung ứng liên quan khi có thay đổi về số học sinh, nhu cầu sách giáo khoa, chủ động phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành, cung ứng điều chỉnh kế hoạch cung ứng phù hợp với thực tế.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cũng yêu cầu các nhà trường cần cử 1 cán bộ quản lí làm đầu mối, phối hợp và chịu trách nhiệm trước UBND phường, xã, đặc khu, Sở GD-ĐT trong việc rà soát, đăng ký, tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa của đơn vị.

Năm học 2026-2027 là năm học thứ hai TPHCM triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời là năm bắt đầu cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị trong lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là năm học đầu tiên các cơ sở giáo dục hoạt động theo mạng lưới mới sau sắp xếp. Năm học 2026-2027, thành phố có khoảng 2,6 triệu học sinh. Đây cũng là năm đầu tiên TPHCM áp dụng chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh thành phố theo hình thức mượn-trả.

Sau sắp xếp, toàn ngành có 2.841 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.486 cơ sở công lập (giảm 702 đơn vị, tương đương 32,08%) và 1.355 cơ sở ngoài công lập. Riêng khối giáo dục phổ thông (gồm các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm GDTX) có 1.251 cơ sở, trong đó 1.022 cơ sở công lập và 229 cơ sở ngoài công lập.

Theo ước tính, năm học 2027-2028, số học sinh TPHCM sẽ tăng mạnh ở bậc THPT, tăng nhẹ ở bậc THCS và có xu hướng giảm dần ở bậc tiểu học.

YẾN HOA