Xã, phường vào cuộc giám sát bữa ăn học đường

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn bữa ăn học đường, nhiều địa phương tại TPHCM đang tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức bán trú. Qua kiểm tra, các đoàn ghi nhận những mặt tích cực trong quy trình tiếp nhận, chế biến, bảo quản thực phẩm.

Phường Tam Thắng kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại Phân hiệu Lê Lợi của Trường Tiểu học Quang Trung.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Hồ Tràm vừa hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các trường tiểu học, mầm non có tổ chức bán trú trên địa bàn.

Đoàn tập trung giám sát tại Trường Tiểu học Phước Bửu, Trường Mầm non Hoa Sen và Trường Mầm non Phước Thuận. Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP; hồ sơ, hợp đồng cung ứng thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu; quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến và phân phối suất ăn; việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bếp ăn.

Đoàn giám sát làm việc tại Trường Mầm non Hoa Sen.

Khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Hoa Sen, đoàn ghi nhận nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm trong công tác bảo đảm ATTP. Bếp ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều, thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và lưu giữ các hồ sơ liên quan. Đoàn đề nghị nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp thực phẩm, chú trọng vệ sinh thiết bị vận chuyển thức ăn và nghiên cứu hình thức phối hợp phù hợp để phụ huynh tham gia tìm hiểu công tác tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Các trường trên địa bàn chú trọng bảo đảm ATTP cho bữa ăn bán trú của học sinh.

Làm việc tại Trường Mầm non Phước Thuận và trường Tiểu học Phước Bửu, đoàn ghi nhận khu vực bếp được bố trí khoa học. Việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn có niêm phong và ghi chép sổ sách được thực hiện đầy đủ, chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua. Đoàn đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong quản lý bếp ăn, thường xuyên kiểm tra chất lượng, nguồn gốc và hạn sử dụng của nguyên liệu đầu vào.

Qua giám sát, ông Nguyễn Quý Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về ATTP, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu phục vụ bữa ăn cho học sinh, duy trì đầy đủ hồ sơ, sổ sách và chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Các kiến nghị của nhà trường về cơ sở vật chất và tập huấn chuyên môn được đoàn tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND xã và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

UBND phường Long Hương kiểm tra ATTP tại bếp ăn của Trường Tiểu học Long Hương.

Mới đây, Đoàn kiểm tra của UBND phường Long Hương tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về ATTP tại Trường Tiểu học Long Hương, nhằm thắt chặt quản lý chất lượng bữa ăn học đường, kịp thời phát hiện nguy cơ và chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú; nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng thực phẩm; quy trình tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến và chia suất ăn; điều kiện vệ sinh khu vực bếp, nhà ăn, dụng cụ chế biến; việc thực hiện kiểm thực, lưu mẫu thức ăn và bảo đảm nguồn nước sạch...

Đoàn ghi nhận Trường Tiểu học Long Hương thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm ATTP trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo báo cáo của nhà trường, từ đầu năm học 2026-2027 đến thời điểm kiểm tra, trường chưa ghi nhận sự cố về bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, sau sáp nhập, Trường Tiểu học Long Hương hiện có 1.434 học sinh với 40 lớp tại hai cơ sở. Trong đó, 545 học sinh tham gia ăn bán trú. Với số lượng học sinh đông, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn ghi nhận Trường Tiểu học Long Hương thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm ATTP trong tổ chức bữa ăn bán trú. Nhà trường chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào, thực hiện các quy trình chế biến, bảo quản và vệ sinh bếp ăn; đồng thời quan tâm xây dựng thực đơn đa dạng, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Đối với những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ bán trú, đặc biệt tại phân hiệu, nhà trường cần tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục, ưu tiên các hạng mục liên quan trực tiếp đến vệ sinh, an toàn và điều kiện sinh hoạt của học sinh.

Phường Tam Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn bán trú của các trường trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn công tác của UBND phường Tam Thắng đã đến kiểm tra bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường TH Trưng Vương, Trường Mầm non Hoa Anh Đào, Trường THCS Trần Phú và phân hiệu Lê Lợi của Trường Tiểu học Quang Trung.

Qua kiểm tra thực tế, các trường học bố trí khu vực tổ chức bữa ăn cho học sinh thoáng mát, sạch sẽ. Nhân viên phục vụ bán trú bảo đảm các điều kiện theo quy định; bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với độ tuổi học sinh. Các khâu chế biến, tiếp nhận, chia suất ăn và phục vụ học sinh được thực hiện theo quy trình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, tại một số cơ sở, đoàn cũng lưu ý khâu chia suất ăn cho học sinh cần thực hiện khoa học, việc sắp xếp kho bảo quản lương thực, thực phẩm cần chú trọng bảo đảm các điều kiện về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các trường cần thường xuyên kiểm tra, vệ sinh kho và theo dõi thời hạn sử dụng, chất lượng thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn cho bữa ăn của học sinh.

Lãnh đạo xã Long Hải kiểm tra đột xuất công tác tổ chức ăn bán trú tại Tiểu học Chu Văn An.

Tại xã Long Hải, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác tổ chức bán trú của các cơ sở giáo dục trên địa bàn như: Mầm non Hoa Hồng, Tiểu học Chu Văn An…

Các trường trên địa bàn xã đã có nhiều cách làm sáng tạo để bảo đảm ATTP cho bữa ăn học đường.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Minh Tâm đánh giá, các nhà trường đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất, khu vực chế biến được bố trí gọn gàng; các khâu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định. Lãnh đạo địa phương ghi nhận một số cách làm tại các trường và cho biết sẽ xem xét nhân rộng tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

KHÁNH CHI