Trường học đầu tiên thông báo điều chỉnh thời khóa biểu áp dụng Thông tư 85

Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông) vừa thông báo điều chỉnh thời khóa biểu từ ngày 2-11 để thực hiện Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 2-11 của một lớp học Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông)

Theo thông tin từ phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, nhà trường vừa thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các môn liên kết (còn gọi là môn học theo nhu cầu người học) để thực hiện đúng theo Thông tư 85 của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo đó, các môn học theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh và học sinh sẽ được xếp lại thời khóa biểu vào cuối buổi học hoặc trái buổi, không tổ chức xen kẽ với môn chính khóa. Học sinh không đăng ký môn học theo nhu cầu sẽ được ra về sớm.

Học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông) tham gia hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Cùng với đó, nhà trường tận dụng tất cả các phòng chức năng để xếp thời khóa biểu trái buổi cho các lớp có số tiết chương trình giáo dục phổ thông (chính khóa) vượt thời lượng 5 buổi/tuần để học sinh không phải đi học ngày thứ bảy.

Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, do điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng tổ chức cho 100% học sinh toàn trường được học 2 buổi/ngày nên trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày từ thứ hai đến thứ sáu và một buổi ngày thứ bảy.

Từ ngày 2-11 tới đây, thời khóa biểu mới được áp dụng, học sinh không phải đi học ngày thứ bảy.

Theo quy định của Thông tư 85, hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền của người học; hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của phụ huynh và học sinh, không được xếp thời khóa biểu xen kẽ với môn học chính khóa. Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện Thông tư 85. Trong đó, hướng dẫn các trường rà soát các chương trình liên kết đang tổ chức, xác định rõ phần nào là nội dung nền tảng (tổ chức miễn phí), phần nào là nội dung nâng cao (tổ chức theo nhu cầu và tự nguyện đăng ký tham gia của người học). Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu tham mưu thành phố bố trí ngân sách cho hoạt động giáo dục tăng cường theo quy định.

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THU TÂM