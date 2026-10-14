Hành trình định danh khác biệt của Vua Thợ

1. Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh người thợ xây, thợ điện... tự do thường gắn liền với những bộ quần áo lấm lem, chiếc xe máy cũ chở theo thùng đồ nghề lỉnh kỉnh cùng một cuộc sống đầy lo toan. Công việc của họ bấp bênh theo mùa, nắng thì có việc, mưa lại ngồi không. Thế nhưng, trong “không gian” của dự án Vua Thợ, câu chuyện về người thợ đang được định danh lại theo một cách hoàn toàn khác: chuyên nghiệp hơn, được tôn trọng hơn và có một điểm tựa an sinh vững chắc.

Trong số những người đứng sau những định hướng mới mẻ ấy có anh Tống Hoàng Giang, Giám đốc Dự án Vua Thợ. Với anh, người thợ không chỉ là đối tác cung cấp dịch vụ trên ứng dụng, mà chính là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái.

Anh Tống Hoàng Giang cùng thảo luận về định hướng tập hợp, xây dựng đội ngũ thợ trong cộng đồng Vua Thợ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: THANH CHIÊU

Để đưa nghề thợ bước ra khỏi những định kiến cũ, Vua Thợ đã đặt ra những tiêu chuẩn chuẩn mực ngay từ ngày đầu. Một người thợ khi bước chân vào hệ thống không chỉ cần có tay nghề vững vàng, mà còn phải đáp ứng khắt khe về tác phong và văn hóa ứng xử. Ngoài chuyên môn phù hợp, người thợ cần thể hiện sự chuyên nghiệp, lịch sự, đồng phục chỉnh tề, luôn đúng giờ, làm việc tận tâm và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trước khi ra về...

Anh Tống Hoàng Giang cho biết sau nhiều năm làm việc cùng thợ, chứng kiến một thực tế là thợ khó tìm việc làm, khi có việc thì dễ bị quỵt nợ, bị tai nạn lao động hay tai nạn giao thông... không ai bảo vệ, ứng dụng Vua Thợ - nền tảng kết nối khách với những người thợ, ra đời. Trong 2 năm đầu, Vua Thợ tập trung phát triển ứng dụng trước khi đưa vào hoạt động từ tháng 5-2025.

Vua Thợ thu hút nhiều nhân sự trẻ, giỏi ở các lĩnh vực tham gia làm việc. Ảnh: THANH CHIÊU

Ở Vua Thợ, người thợ được đặt vào vị trí trung tâm và tự họ phải đi tìm câu trả lời cho chính mình. Bởi Vua Thợ không trao cho người thợ “quyền ưu tiên” mà trao họ chiếc cần câu chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng để tiếp cận khách hàng, nhưng thu nhập và khả năng phát triển lâu dài vẫn phụ thuộc vào tay nghề và chất lượng phục vụ của người thợ.

Cách tiếp cận này tạo ra một cơ chế nhất quán: nền tảng mở thêm cơ hội việc làm, người thợ xây dựng thương hiệu cá nhân.

2. Mở app Vua Thợ hiện tại, với vài thao tác đơn giản, khách hàng dễ dàng tìm thấy người thợ phù hợp cho bất cứ nhu cầu từ sửa điện, vệ sinh máy lạnh, chống thấm, sửa ống nước, sửa robot và thiết bị thông minh đến những việc tỉ mẫn như làm việc nhà, trang điểm, làm nail, massage... tại nhà.

App Vua Thợ hiển thị các dịch vụ cụ thể, thuận tiện để khách hàng thao tác lựa chọn

Không phải ngẫu nhiên mà Vua Thợ phát triển với tốc độ như một chiến mã phi nước đại. Chỉ sau một năm, hệ thống app nhận hơn 120.000 thợ đăng ký tham gia ở nhiều ngành nghề khác nhau và hơn 700.000 khách hàng đã tải app, Vua Thợ trở thành cầu nối quen thuộc trong cuộc sống.

App Vua Thợ liên tục tăng nhanh về số lượng khách hàng và thợ tải app trên các nền tảng App Vua Thợ (https://vuatho.com/vi/qrcode-download-app) tích hợp nhiều chức năng tương ứng với từng nhu cầu của thợ và khách.

Anh Trần Hoàng Y (sinh năm 1991) chia sẻ, trước khi đăng ký vào app Vua Thợ, công việc rất bấp bênh. Mùa nắng còn đỡ, đến mùa mưa gần như không có việc. "Thời gian đầu, tôi đã có thể nhận được 2 đến 3 đơn hàng trong một ngày. Sau này, có nhiều đơn hàng hơn, thậm chí nhiều lúc làm không kịp”, anh Y phấn khởi.

Khi người thợ có thêm việc làm, có cơ hội tăng thu nhập và được ghi nhận đúng với năng lực, nền tảng cũng có cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng niềm tin với khách.

Không dừng lại ở dịch vụ đặt thợ, hệ sinh thái đã mở rộng thêm các lĩnh vực như Đặt Xe, Vua Thợ Mall... vừa đáp ứng nhu cầu trong gia đình của khách hàng, vừa đem đến công ăn việc làm cho các anh em thợ và người lao động. Phía sau Vua Thợ Mall là hàng trăm ngàn người thợ sẵn sàng lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sữa chữa…

Sự mở rộng này cho thấy mục tiêu xây dựng một nền tảng có thể phục vụ nhiều nhu cầu trong đời sống, đồng thời tạo thêm những cơ hội việc làm và nguồn thu nhập cho cộng đồng người lao động.

Trong quá trình thợ làm việc, khách hàng sẽ quan sát và trực tiếp có những đánh giá trên ứng dụng Vua Thợ. Ảnh: THANH CHIÊU

Anh Tống Hoàng Giang trăn trở, dư địa thị trường dịch vụ tại nhà còn rất lớn. Khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, cùng với sự phát triển của công nghệ và kinh tế nền tảng, việc kết nối trực tiếp giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ có thể được tổ chức bài bản hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để mô hình vừa mở rộng nhanh, vừa kiểm soát được chất lượng và tạo ra giá trị thực tế cho các bên tham gia.

Đó cũng là lý do Vua Thợ tìm kiếm những đối tác có cùng định hướng, tầm nhìn để mở rộng hệ sinh thái, hoàn thiện sản phẩm và từng bước đưa mô hình ra các thị trường bên ngoài Việt Nam.

Trong định hướng của anh Tống Hoàng Giang, trước nhu cầu về thợ sửa chữa có nghề ngày càng lớn, anh mong mở được trường nghề đúng nghĩa để đào tạo một thế hệ thợ của thời đại mới, có chuyên môn cao, đảm bảo những yêu cầu khắt khe của thị trường, không chỉ trong nước mà còn thế giới.

Mỗi thợ khi làm việc đều phải đáp ứng về tác phong, thái độ với khách hàng. Ảnh: THANH CHIÊU

3. Năm 2026, Vua Thợ đã vào Top 100 Techfest Việt Nam và Top 30 Startup Wheel 2026. Với những gì đã đạt được và hệ sinh thái hiện có, Vua Thợ tiếp tục đặt mục tiêu trở thành ứng dụng thuộc top đầu thị trường về kết nối khách hàng và thợ tại Việt Nam vào năm 2028. Vua Thợ cũng hướng đến mục tiêu nhân rộng mô hình ra thế giới trong năm 2030.

Khi những con số tưởng như đã “khủng” với một doanh nghiệp khởi nghiệp, song anh Tống Hoàng Giang vẫn khiêm tốn chỉ ra rằng đường còn dài, còn rất nhiều việc phải làm như chuẩn chỉnh đội ngũ thợ và xa hơn là phải thành lập Quỹ Cộng đồng Vua Thợ để người thợ có điểm tựa vững chắc hơn.

“Công việc xây dựng của tôi thường xuyên phải đu đeo, leo trèo cao, lắp giàn giáo ngoài trời nên độ nguy hiểm rất lớn. Nếu mình làm tự do ở ngoài, không may xảy ra tai nạn thì phải tự bỏ tiền túi ra chịu hết. Nhưng với Quỹ Cộng đồng Vua Thợ, khi anh em thợ đang đi làm mà chẳng may gặp tai nạn lao động hoặc va chạm giao thông trên đường, quỹ sẽ trích kinh phí để đến hỗ trợ kịp thời. Sự hỗ trợ này giúp bảo đảm quyền lợi và giúp anh em thợ an tâm hơn rất nhiều khi làm nghề”, anh Y tâm đắc.

Sự “dài tay” này của Vua Thợ chắc hẳn sẽ tiếp thêm cho người thợ niềm tin về công việc và cộng đồng đang gắn bó. Nơi đây, nhiều người gọi đó là ngôi nhà thứ hai của những người thợ!

DIỄM MI - THANH CHIÊU. Trình bày: HỮU VI