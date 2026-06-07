Tự hào mang âm nhạc Việt ra thế giới

Từ căn phòng trọ nhỏ làm nhạc khoảng 9m 2 , chia nhau hộp cơm chay 17.000 đồng cách đây vài năm, nay 3 chàng trai nhóm nhà sản xuất DTAP đã tự hào, kiêu hãnh mang thanh âm nhạc Việt bước vào không gian quốc tế với sân khấu Sing! Asia 2025, Trại sáng tác âm nhạc quốc tế 2025, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế... DTAP là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy khát khao và giàu bản lĩnh, sáng tạo khi kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Ba thành viên DTAP tại Giải thưởng Tinh hoa Việt mùa đầu tiên

Xuyên Việt - hát cùng đất nước

“Chúng tôi mở ra hành trình 14 ngày đi theo đường mòn Hồ Chí Minh - Trường Sơn, lấy cảm hứng từ đoàn văn công năm xưa, những người mang tiếng hát tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ nơi tiền tuyến. Chúng tôi muốn kể tiếp những câu chuyện về con người, văn hóa, tinh thần Việt”, nhóm DTAP chia sẻ về Hành trình Tự hào Việt Nam 2025.

Khởi hành từ TPHCM ngày 19-8-2025 và kết thúc tại Hà Nội ngày 2-9-2025, chiến dịch Hành trình Tự hào Việt Nam của DTAP có sự đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong vai trò định hướng về nội dung tư tưởng, tạo không gian để những người trẻ tài năng phát huy tối đa sức sáng tạo. Hành trình đi qua TPHCM, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ, Hà Nội mang đến các chương trình biểu diễn tại những địa danh như tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk), Công viên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), Nghinh Lương Đình (Huế), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội)... Đặc biệt, đêm diễn ở Hà Nội có hơn 15.000 khán giả tham gia.

Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Lê Thiện, NSND Thanh Thúy, NSƯT Ca Lê Hồng, Phương Thanh, Võ Hạ Trâm, Phương Mỹ Chi… NSƯT Ca Lê Hồng chia sẻ xúc động khi nhìn thấy thành quả DTAP đã làm, nhất là đã viết nên những ca khúc giàu lòng biết ơn, tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình cũng có nhiều hoạt động tri ân như thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Nghệ An, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đà Nẵng, Phú Thọ; tham gia hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Nghệ An; thăm Bến tàu Không số Vũng Rô - Phú Yên… Giữa tháng 10-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao Bằng khen danh dự ghi nhận những đóng góp của DTAP cùng chiến dịch Hành trình Tự hào Việt Nam.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, ghi nhận những đóng góp của DTAP: “Sự nỗ lực của các bạn mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng, vừa đậm bản sắc truyền thống lại tiệm cận tiêu chuẩn âm nhạc thế giới. Đặc biệt, album Made in Vietnam cùng Hành trình Tự hào Việt Nam mà DTAP kết nối nghệ sĩ các thế hệ đi dọc đất nước, “đi qua” các nền tảng mạng xã hội, để tích cực giới thiệu các địa danh lịch sử, những câu chuyện và con người từ ký ức, đã lan tỏa những giá trị ý nghĩa”.

Lan tỏa bản sắc Việt

“Tôi có xem Sing!Asia 2025 cùng phần biểu diễn của Phương Mỹ Chi, đặc biệt nghe nhắc nhiều về DTAP - nhóm nhà sản xuất đứng sau ca sĩ. Tôi tìm trên google đọc về các bạn và ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh 3 bạn trẻ mặc áo dài siêu dễ thương, chắc tuổi ngang con trai tôi. Các em hiểu sâu về âm nhạc dân tộc, lịch sử và tinh thần sáng tạo, khả năng lan tỏa bản sắc nhạc Việt quá tuyệt vời”, khán giả Trần Thị Thu Thủy (52 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) bày tỏ sự quý mến khi nói về DTAP.

Thành công của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia là minh chứng cho thấy thực lực đội ngũ nhà sản xuất DTAP đứng sau. Cùng loạt ca khúc sử dụng các điệu lý dân gian, chất liệu cải lương, ca trù, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát bội Bình Định với rap, EDM hiện đại, các nhạc cụ truyền thống…, DTAP khẳng định bản sắc Việt, đồng thời mở ra không gian âm nhạc Á Đông hiện đại, thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa đậm nét.

Trước đó, DTAP sản xuất nhiều album ấn tượng như LINK (Hoàng Thùy Linh), Vũ trụ cò bay (Phương Mỹ Chi)… Đặc biệt, See tình trở thành hiện tượng quốc tế với hơn 1,3 tỷ lượt xem trên TikTok, hơn 73 triệu lượt xem trên YouTube, 50 triệu lượt nghe trên Spotify. Cuối năm 2025, DTAP tham gia Trại sáng tác âm nhạc quốc tế - Warner Chappell Music Asia Flagship Camp 2025, sự kiện quy tụ 50 nghệ sĩ tài năng đến từ nhiều nước. DTAP đã mang đến màu sắc riêng biệt tại không gian sáng tạo quốc tế, thể hiện năng lực sản xuất bài bản và bản lĩnh hội nhập của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang từng bước góp mặt vào bản đồ âm nhạc châu Á.

Năm 2025, DTAP tạo dấu ấn lớn khi ra mắt album Made in Vietnam với sự góp mặt của 25 nghệ sĩ. Album là bức tranh âm nhạc tái hiện diện mạo đất nước qua 16 lát cắt, với 3 chương: Xin chào Việt Nam, Chiến binh tre, Con rồng thức giấc. Khán giả bắt gặp một Việt Nam đa diện, từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những trang sử hào hùng cho đến nhịp sống hiện đại, vươn lên phát triển mạnh mẽ. DTAP cho biết, album là kết tinh hành trình 6 năm tìm tòi, nghiên cứu văn hóa dân tộc.

Qua album, khán giả cảm nhận rõ DTAP là một trong những nhóm sản xuất hiếm hoi có khả năng thực hiện những ca khúc mang tinh thần chính luận nhưng được kể bằng ngôn ngữ trẻ trung, dễ tiếp cận số đông. Các tác phẩm như Nhà tôi có treo một lá cờ, Nam Quốc Sơn Hà, Made in Vietnam, Hò vươn mình... được biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô quốc gia, lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng nhạc số, mạng xã hội, chạm vào trái tim công chúng.

Thành công của album còn cho thấy sự phát triển của âm nhạc Việt Nam đương đại, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần trẻ, mới và hội nhập, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển bền vững. Ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ: “Tôi rất trân trọng album, dự án của DTAP, bởi lòng yêu quê hương, đất nước chân thành. Đó là ADN của thế hệ trẻ, dùng âm nhạc để tận hiến. Âm nhạc kỳ diệu ở chỗ tạo nên một vòng tay lớn chính từ sự rung động tự nhiên của nguồn cội và dòng máu đồng bào”.

Chia sẻ về hành trình 7 năm đi cùng nghệ thuật, DTAP cho biết: “Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều chuyên gia nghiên cứu về văn hóa dân gian, nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc… Họ là những người âm thầm gìn giữ văn hóa Việt. Nhờ họ, chúng tôi mở mang thêm nhiều kiến thức cho hành trình nghệ thuật của mình. DTAP biết ơn và tự hào vì được là người Việt Nam. Niềm tự hào không chỉ nằm ở việc hô vang hai chữ “Việt Nam” trên các sân khấu, không gian sáng tạo quốc tế mà còn ở cách đưa lịch sử, văn hóa, con người Việt hiện lên sống động, chân thật thông qua từng bài hát, lời ca”.