Khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa

Hôm nay 19-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Tỏa sáng Giá trị Việt” giai đoạn 2025-2026 trong thời điểm vô cùng thiêng liêng: Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Hơn nửa thế kỷ qua, mảnh đất phương Nam rực rỡ nghĩa tình này luôn là cái nôi của những mạch nguồn sáng tạo, luôn dung dưỡng và lan tỏa những điều tử tế. Sự đồng điệu ấy càng trở nên sâu sắc khi Báo SGGP tiên phong và bền bỉ mang những câu chuyện truyền cảm hứng chạm đến hàng triệu trái tim độc giả.

Những cây “đại thụ” tỏa bóng

Đọc và xem từng tác phẩm của cuộc thi được Báo SGGP đăng tải, tôi như lật mở một cuốn album lớn về tâm hồn và trí tuệ Việt. Ngòi bút tôi rung lên những nhịp cảm xúc thiêng liêng trước sự giao thoa, tiếp nối giữa các thế hệ.

Lịch sử hiện hình một cách mộc mạc và kiên trung qua chân dung của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ giữa lòng TP Đà Nẵng. Người con gái mười chín tuổi năm xưa - “con sóc nhỏ” của Ban An ninh Quảng Đà - từng đi qua chuồng cọp, chịu đựng những trận đòn tra tấn rợn người, nay ở tuổi ngoài 80, mái tóc bạc trắng, sống bình dị và sẵn sàng làm “người truyền lửa” cho thế hệ trẻ.

Là một người lính, tôi đã lặng đi, rơi nước mắt trước khoảnh khắc định mệnh trong xe điều khiển tên lửa tại đất lửa Vĩnh Linh năm 1967. Liệt sĩ Lê Hồng Thịnh, trước khi trúng mảnh đạn Shrike, vẫn bình tĩnh điều khiển quả đạn tên lửa của ta hạ đo ván máy bay địch. Anh ngã vào lòng đồng đội, gửi lại ước nguyện nằm quay đầu về phương Nam, tiếp tục chiến đấu thống nhất nước nhà.

​Chính máu xương của những thế hệ đi trước đã nâng bước cho trí tuệ Việt tự tin cất cánh trên trường quốc tế. Đó là dòng chảy tri thức không bao giờ cạn trong gia đình GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm - người đặt nền móng cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam từ chiếc máy tính Minsk-22 thô sơ thời chiến, nay hạnh phúc nhìn con trai mình là TS Hoàng Trọng Nghĩa nhận giải thưởng khoa học NSF danh giá tại Mỹ.

Sự sáng tạo của người Việt không chỉ nằm trong những phòng thí nghiệm triệu đô, nó còn tỏa sáng từ chính sự nhọc nhằn của đời sống thường nhật. Đó là trường hợp ông Phạm Văn Hát, người nông dân đam mê sáng chế. Chỉ học hết lớp 7, thế nhưng, ông đã chế tạo thành công “Robot đặt hạt” Made in Vietnam, hiện có mặt tại 15 quốc gia trên thế giới. Lòng tự tôn dân tộc hiện lên kiêu hãnh khi ông thẳng thừng từ chối số tiền 30 tỷ đồng từ đối tác nước ngoài khi họ muốn mua đứt bản quyền thiết kế “thoát hiểm cho nhà cao tầng”, mặc dù với ông, đó là số tiền rất lớn. Ông muốn giữ lại thiết kế đó để bảo vệ sinh mạng cho đồng bào mình trước tiên.

Điểm chạm của những trái tim tử tế

Nếu thể loại bài viết mang lại chiều sâu của sự chiêm nghiệm, thì thể loại video clip tại cuộc thi năm nay lại là một khúc nhạc êm dịu, trực quan, khơi mở nhiều cảm xúc, đó là: câu chuyện “vợ chồng người bác sĩ xây nhà lưu trú 0 đồng”, trực tiếp tham gia chữa trị cho những bệnh nhân hiểm nghèo; là bước chân vượt trùng khơi của y bác sĩ mang hơi ấm đến cho chiến sĩ nơi đầu sóng trong tác phẩm “Chung tay chăm sóc sức khỏe quân, dân đặc khu Trường Sa”; cảm xúc dâng trào theo từng bước chân lặng lẽ của các chiến sĩ Đội K91 băng rừng, lội suối tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nơi đất bạn Campuchia - tất cả đều đưa Giá trị Việt tỏa sáng một cách tự nhiên và thuyết phục đúng như tên gọi của cuộc thi.

Điều làm tôi ấn tượng nhất ở các video dự thi năm nay là xu hướng để nhân vật tự kể câu chuyện của mình. Các tác giả đã thổi làn gió trẻ trung, đầy tư duy nghệ thuật vào tác phẩm “Tình yêu và đam mê truyền qua 4 đời làm trà sen Tây Hồ”. Rồi cách bố trí các góc quay sáng tạo và màn hình hiện đại, biến câu chuyện sưu tầm một bảo tàng lịch sử tư nhân của một bạn trẻ trở thành nguồn cảm hứng tiếp lửa bất tận cho thế hệ gen Z trong tác phẩm “Viết tiếp câu chuyện của cha ông”.

Bên cạnh những tác phẩm chỉn chu, vẫn còn một chút tiếc nuối khi thấy một số tác phẩm có kịch bản còn đơn điệu, mang nặng âm hưởng của ngôn ngữ báo in hay kỹ thuật xử lý âm thanh chưa thực sự nhuần nhuyễn. Nhưng suy cho cùng, chính những nét thô ráp có phần vụng về ấy lại là minh chứng cho sự nguyên sơ, mộc mạc của dòng chảy cuộc sống, nơi mạch ngầm tử tế vẫn không ngừng được tưới mát và nhân lên rộng khắp cộng đồng.

Đa phương tiện, đa nền tảng - Đôi cánh đưa giá trị Việt bay xa

​Nhìn vào sự chuyển mình của cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”, tôi nhận ra một tư duy làm báo hiện đại và đầy trách nhiệm từ đơn vị tổ chức. Những giá trị chân - thiện - mỹ thắp lên từ đây không còn bó hẹp trên những trang báo in truyền thống, mà đang được chắp thêm đôi cánh của công nghệ số.

Toàn bộ các tác phẩm xuất sắc sau khi đăng tải đều được lan tỏa mạnh mẽ trên hệ sinh thái số, qua những sản phẩm báo chí dạng ngắn, video trực quan. Dưới mỗi bài dự thi, là công cụ chia sẻ nhanh lên các mạng xã hội, đã trở thành những nhịp cầu nối dài, đưa những câu chuyện tử tế chạm đến từng góc nhỏ của đời sống.

Đọc những dòng bình luận tương tác của độc giả dưới mỗi tác phẩm được đăng tải, tôi mới thấu cảm hết sức mạnh của sự lan tỏa. Đó không còn là những con số tương tác vô hồn, mà là những giọt nước mắt đồng cảm, những lời cảm ơn nghẹn ngào, và cả những lời hứa thầm lặng về sự tử tế được nhen nhóm trong lòng mỗi người đọc.

Nó mang những câu chuyện đời thực, những trí tuệ thực bước ra khỏi khuôn khổ trang giấy để trực tiếp đối thoại, truyền cảm hứng tự nhiên cho độc giả khắp mọi miền. Khi yêu thương và lòng tự hào được lan tỏa đa nền tảng, biên độ ảnh hưởng của cuộc thi là không giới hạn, khơi gợi mạnh mẽ mạch ngầm lòng tự hào dân tộc.

​Dòng chảy đa phương tiện cũng chính là lời khẳng định cho sứ mệnh mới của Báo SGGP. Là một trong ba đơn vị trụ cột được tin tưởng giữ lại gánh vác trọng trách thông tin - tuyên truyền của báo chí TPHCM, SGGP đang đứng trước tầm vóc và nhiệm vụ lớn lao hơn bao giờ hết.

Và một cuộc thi bám sâu vào lòng độc giả như “Tỏa sáng Giá trị Việt” chính là câu trả lời định hình cho một cơ quan báo chí hiện đại: khi chúng ta chọn công nghệ làm phương tiện và lấy nhân văn làm cốt lõi, những giá trị chính thống, tử tế sẽ luôn tìm được con đường ngắn nhất để ở lại trong tim bạn đọc.

Hơn nửa thế kỷ qua, mỗi viên gạch được dựng xây, mỗi mảnh đời được cưu mang, và cả những công trình trí tuệ vươn tầm thế giới xuất hiện trên trang báo SGGP đều là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và khát vọng tự cường của thành phố.