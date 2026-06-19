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Vinh danh 20 tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” năm 2025-2026

SGGPO

Sáng 19-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026) và tổng kết, trao giải Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2025-2026.

THANH CHIÊU - THY HOÀNG - THU HƯƠNG

Từ khóa

Toả sáng giá trị Việt Ngày báo chí cách mạng Việt Nam Báo chí Kỷ nguyên số

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