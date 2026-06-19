Báo SGGP bền bỉ lan tỏa giá trị Việt

Sáng 19-6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026); tổng kết, trao giải cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2025-2026 và phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2026-2027.

Đến dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Vũ Văn Chúc, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn; Nguyễn Thị Như Ý, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giữ vững sứ mệnh báo chí cách mạng trong thời đại số

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2025-2026, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong dòng chảy hơn một thế kỷ.

Cách đây 101 năm, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần nối liền ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hòa trong dòng chảy ấy, Báo SGGP mang dấu ấn lịch sử đặc biệt. Ngày 5-5-1975, Báo SGGP xuất bản số đầu tiên. Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, Báo SGGP luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan của Đảng bộ TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng hành cùng quá trình xây dựng TPHCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong quá trình đổi mới, Báo SGGP tập trung nâng cao chất lượng nội dung, phát triển kinh tế báo chí và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động xã hội có sức lan tỏa. Từ một tờ báo in truyền thống, Báo từng bước chuyển mình thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; đồng thời duy trì nhiều chương trình, giải thưởng giàu ý nghĩa như Nghĩa tình Trường Sơn, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Quả bóng vàng Việt Nam, Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường...

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn chia sẻ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí cách mạng. Ngày 18-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết nhấn mạnh yêu cầu đối với báo chí Việt Nam trong thời đại số.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng văn hóa làm việc mới: chuyên nghiệp, kỷ luật, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi. Các cơ quan báo chí phải đào tạo lại đội ngũ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào công chúng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI, tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo SGGP trong giai đoạn mới: giữ vững bản lĩnh, chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ, tiếp tục cung cấp những thông tin chính xác, tin cậy, nhân văn và hữu ích cho công chúng.

Dịp này, 16 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại Báo SGGP nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Tại chương trình, 16 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc thi khơi dậy khát vọng cống hiến

Tiếp nối cuộc thi viết về người tốt - việc tốt, từ năm 2023, Báo SGGP và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”. Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những con người tận tâm cống hiến cho cộng đồng, những công trình, sáng kiến và sản phẩm sáng tạo thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam; qua đó lan tỏa những câu chuyện đẹp, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng cống hiến.

Giai đoạn 2025-2026, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 500 tác phẩm bài viết và gần 100 tác phẩm video. Các tác phẩm dự thi đạt gần 3 triệu lượt xem và tương tác trên hệ sinh thái số của Báo SGGP. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của chủ đề và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Vượt qua hàng trăm tác phẩm dự thi, tác phẩm “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội” của nhóm tác giả Quốc Hưng - Minh Khoa - Phúc Vân nhận số điểm cao nhất từ ban giám khảo, phản ánh sinh động hoạt động thiện nguyện, cống hiến vì cộng đồng và tôn vinh giá trị Việt.

Cùng với đó, Ban tổ chức trao 14 giải khuyến khích, 2 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả ở 2 thể loại bài viết và video.

Dịp này, Báo SGGP và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2026-2027. Trong mùa giải mới, cuộc thi tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng xét chọn và mở rộng phương thức lan tỏa tác phẩm trên các nền tảng.

Các đại biểu tham dự cùng lãnh đạo báo SGGP phát động Cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2026-2027. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được những tác phẩm báo chí giàu sức phát hiện, sáng tạo; tôn vinh những con người bình dị mà cao quý, những sáng kiến thiết thực và những thành tựu thể hiện trí tuệ Việt Nam, góp phần nhân lên niềm tin, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng đất nước.

Lãnh đạo báo SGGP trao kỷ niệm chương và hoa tri ân các nhà tài trợ của Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong phần giao lưu, GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm, nhân vật trong tác phẩm đoạt giải nhì “Hai thế hệ, một dòng chảy AI”, gửi gắm những lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ về thành công, khát vọng sống và cống hiến. Ông là người thuộc thế hệ mở đường, đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Các nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải giao lưu với chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm chia sẻ, mỗi thời sẽ có những bài toán khác nhau, nhưng điều quan trọng là các thế hệ sau vẫn giữ được khát vọng đi đến tận cùng của những câu hỏi. Thành công hay giải thưởng không quan trọng bằng việc những đóng góp của mỗi cá nhân phụng sự đất nước, góp phần khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học - công nghệ thế giới. “Phải có niềm tin như vậy thì chúng ta mới có thể đi xa hơn, cao hơn”, GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm nhắn nhủ.

GIAO LINH - CẨM NƯƠNG