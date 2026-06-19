Báo SGGP bền bỉ lan tỏa giá trị Việt

Đến dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Vũ Văn Chúc, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn; Nguyễn Thị Như Ý, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM.
Giữ vững sứ mệnh báo chí cách mạng trong thời đại số
Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2025-2026, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong dòng chảy hơn một thế kỷ.
Cách đây 101 năm, ngày 21-6-1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần nối liền ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Hòa trong dòng chảy ấy, Báo SGGP mang dấu ấn lịch sử đặc biệt. Ngày 5-5-1975, Báo SGGP xuất bản số đầu tiên. Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, Báo SGGP luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan của Đảng bộ TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng hành cùng quá trình xây dựng TPHCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Trong quá trình đổi mới, Báo SGGP tập trung nâng cao chất lượng nội dung, phát triển kinh tế báo chí và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động xã hội có sức lan tỏa. Từ một tờ báo in truyền thống, Báo từng bước chuyển mình thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; đồng thời duy trì nhiều chương trình, giải thưởng giàu ý nghĩa như Nghĩa tình Trường Sơn, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Quả bóng vàng Việt Nam, Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường...
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn chia sẻ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí cách mạng. Ngày 18-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết nhấn mạnh yêu cầu đối với báo chí Việt Nam trong thời đại số.
Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng văn hóa làm việc mới: chuyên nghiệp, kỷ luật, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi. Các cơ quan báo chí phải đào tạo lại đội ngũ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào công chúng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI, tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo SGGP trong giai đoạn mới: giữ vững bản lĩnh, chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ, tiếp tục cung cấp những thông tin chính xác, tin cậy, nhân văn và hữu ích cho công chúng.
Dịp này, 16 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang công tác tại Báo SGGP nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.
Cuộc thi khơi dậy khát vọng cống hiến
Tiếp nối cuộc thi viết về người tốt - việc tốt, từ năm 2023, Báo SGGP và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”. Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những con người tận tâm cống hiến cho cộng đồng, những công trình, sáng kiến và sản phẩm sáng tạo thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam; qua đó lan tỏa những câu chuyện đẹp, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng cống hiến.
Giai đoạn 2025-2026, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 500 tác phẩm bài viết và gần 100 tác phẩm video. Các tác phẩm dự thi đạt gần 3 triệu lượt xem và tương tác trên hệ sinh thái số của Báo SGGP. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của chủ đề và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tốt đẹp trong đời sống.
Vượt qua hàng trăm tác phẩm dự thi, tác phẩm “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội” của nhóm tác giả Quốc Hưng - Minh Khoa - Phúc Vân nhận số điểm cao nhất từ ban giám khảo, phản ánh sinh động hoạt động thiện nguyện, cống hiến vì cộng đồng và tôn vinh giá trị Việt.
Cùng với đó, Ban tổ chức trao 14 giải khuyến khích, 2 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả ở 2 thể loại bài viết và video.
Danh sách các tác phẩm đoạt giải
1 giải Nhất:
Thể loại bài viết: không có
Thể loại video clip: Tác phẩm: “Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội” của nhóm tác giả: Quốc Hưng - Minh Khoa - Phúc Vân.
2 giải Nhì:
Thể loại bài viết: Tác phẩm: “Hai thế hệ, một dòng chảy AI” của tác giả: Khải Anh.
Thể loại video clip: Tác phẩm: “Chung tay chăm sóc sức khỏe quân – dân đặc khu Trường Sa” của tác giả: Lê Văn Khoa.
2 Giải Ba:
Thể loại bài viết: Tác phẩm: “Nhà sáng chế chân đất và khát vọng vươn tầm thế giới” của hai tác giả: Trần Lưu - Quốc Khánh.
Thể loại video clip: Tác phẩm: “Viết tiếp câu chuyện của cha ông” của nhóm tác giả: Mỹ Dung - Thúy Hường - Duy Hiệu.
14 giải Khuyến khích:
Thể loại bài viết:
1. Tác phẩm: “Anh cán bộ xã mang du lịch xóa nghèo bản vùng cao” của tác giả: Trần Thị Thúy Vân.
2. Tác phẩm: “Hành trình tìm mộ liệt sĩ của người lái đò” của tác giả: Nguyễn Văn Công.
3. Tác phẩm: “Hà Lâm Tú Quỳnh và hành trình xây dựng thương hiệu bánh mì Việt” của tác giả: Minh Trâm.
4. Tác phẩm: “Kho phim và người đứng sau ánh sáng” của tác giả: Triệu Phong.
5. Tác phẩm: “Khi công nghệ chạm trái tim” của tác giả: Giao Linh.
6. Tác phẩm: “Giữa hai tín hiệu tử thần” của tác giả: Phạm Khắc Lượng.
7. Tác phẩm: “Giữ gìn mạch sống giữa trùng khơi” của tác giả: Khánh Chi.
8. Tác phẩm: “Cha con nhà sáng chế và hành trình khẳng định trí tuệ Việt” của tác giả: Dương Bình.
9. Tác phẩm: “Trao hy vọng từ những mái tóc” của tác giả: Trúc Giang.
Thể loại video clip:
1. Tác phẩm: “Nam sinh y dược cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp” của hai tác giả: Vũ Đoan - Nga Nguyễn.
2. Tác phẩm: “Hồ Thái Bình và giấc mơ mỗi gia đình Việt đều có người biết sơ cấp cứu” của tác giả: Minh Luân.
3. Tác phẩm: “Bỏ cơ hội ở Mỹ, bác sĩ 39 tuổi chọn trở về làm điều khó” của nhóm tác giả: Nguyễn Thuận - Huế Xuân - Ngọc Lý.
4. Tác phẩm: “Tình yêu và đam mê truyền qua 4 đời làm trà sen Tây Hồ” của tác giả: Lương Đình Khoa
5. Tác phẩm: “Vợ chồng bác sĩ xây nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo” của tác giả: Tâm Đoan.
Dịp này, Báo SGGP và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2026-2027. Trong mùa giải mới, cuộc thi tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng xét chọn và mở rộng phương thức lan tỏa tác phẩm trên các nền tảng.
Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được những tác phẩm báo chí giàu sức phát hiện, sáng tạo; tôn vinh những con người bình dị mà cao quý, những sáng kiến thiết thực và những thành tựu thể hiện trí tuệ Việt Nam, góp phần nhân lên niềm tin, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng đất nước.
Trong phần giao lưu, GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm, nhân vật trong tác phẩm đoạt giải nhì “Hai thế hệ, một dòng chảy AI”, gửi gắm những lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ về thành công, khát vọng sống và cống hiến. Ông là người thuộc thế hệ mở đường, đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm chia sẻ, mỗi thời sẽ có những bài toán khác nhau, nhưng điều quan trọng là các thế hệ sau vẫn giữ được khát vọng đi đến tận cùng của những câu hỏi. Thành công hay giải thưởng không quan trọng bằng việc những đóng góp của mỗi cá nhân phụng sự đất nước, góp phần khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học - công nghệ thế giới.
“Phải có niềm tin như vậy thì chúng ta mới có thể đi xa hơn, cao hơn”, GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm nhắn nhủ.