Hấp dẫn giải thưởng cuộc thi thiết kế quà tặng du lịch cho TPHCM

Ngày 21-8, Sở Du lịch TPHCM tổ chức họp báo phát động Cuộc thi “Thiết kế quà tặng lưu niệm - du lịch TPHCM 2026” với thông điệp “Thăng hoa sáng tạo - Lan tỏa bản sắc”.

Du khách nước ngoài chọn mua đồ lưu niệm tại chợ Bến Thành (TPHCM). Ảnh: THI HỒNG

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của thành phố, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách.

Đối tượng dự thi gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang sinh sống, học tập, làm việc hợp pháp tại Việt Nam; khuyến khích nhà thiết kế, nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo tham gia.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cuộc thi kỳ vọng tìm được những sản phẩm có câu chuyện, có bản sắc, có tính ứng dụng và khả năng đi vào thực tế, qua đó đưa sáng tạo gắn với nhu cầu thị trường.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: GIA HÂN

Sản phẩm dự thi được chia thành 3 bảng: Bảng A - quà tặng phục vụ hội nghị, hội thảo, lễ hội và sự kiện văn hóa - du lịch; Bảng B - quà tặng dành cho khách tham quan, du lịch trong nước và quốc tế; Bảng C - quà tặng quảng bá thương hiệu và doanh nghiệp đồng hành.

Tổng giải thưởng gồm tiền mặt, hiện vật và Giấy chứng nhận của Sở Du lịch.

Đối với Bảng A: giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, Nhì 60 triệu đồng, 3 giải Ba 30 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích 10 triệu đồng/giải.

Bảng B có giải Nhất 70 triệu đồng, Nhì 50 triệu đồng, 3 giải Ba 25 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích 10 triệu đồng/giải.

Bảng C có giải Nhất 50 triệu đồng, Nhì 30 triệu đồng, 3 giải Ba 15 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích 10 triệu đồng/giải.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, tặng hoa các thành viên ban giám khảo. Ảnh: GIA HÂN

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 21-8 đến 21-10-2026. Tác giả có thể theo dõi thông tin chi tiết cuộc thi tại https://hcmcgifts.com/.

Những sản phẩm tiêu biểu sẽ được định hướng hoàn thiện, quảng bá, kết nối sản xuất và từng bước đưa vào khai thác trong hoạt động du lịch, xúc tiến, đối ngoại và các sự kiện của thành phố.

8 tháng năm 2026, TPHCM dự kiến đón khoảng 7,77 triệu lượt khách quốc tế (đạt 70,6% kế hoạch năm) và 35,5 triệu lượt khách nội địa (đạt 71% kế hoạch). Tổng thu du lịch ước đạt 259.696 tỷ đồng (hoàn thành 78,7% kế hoạch năm). Riêng tháng 8, TPHCM ước đón 635.000 lượt khách quốc tế, 3,82 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 22.230 tỷ đồng.

THI HỒNG