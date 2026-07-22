TPHCM đẩy mạnh liên kết hợp tác để phát triển văn hóa - du lịch

Ngày 22-7, tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TPHCM), Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Tham dự lễ ký kết có Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa.

Đây là sự kiện quan trọng, được hai đơn vị chú trọng thực hiện nhằm gắn kết, thắt chặt hơn sự hợp tác giữa hai bên. Từ đó, phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị sẽ phối hợp phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng với các nội dung hợp tác trọng tâm gồm: Phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, không gian sáng tạo và các sự kiện văn hóa; từng bước đưa các chương trình nghệ thuật trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các chương trình nghệ thuật trên các nền tảng truyền thông, sự kiện xúc tiến du lịch, hệ thống thông tin du lịch và các hoạt động quảng bá trong nước, quốc tế; đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không và các đối tác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận du khách.

Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm, roadshow, famtrip, presstrip, đón các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành, KOLs và khách quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa của TPHCM. Phát triển các sản phẩm văn hóa nghệ thuật do Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện phục vụ khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị), kinh tế đêm và chương trình kích cầu du lịch, xây dựng các gói dịch vụ, ưu đãi, vé trải nghiệm và quà tặng dành cho du khách; góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách khi đến TPHCM.

THÚY BÌNH