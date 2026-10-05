Giải thưởng Better Choice Awards 2026 vinh danh Saigontourist Group

Giải thưởng “Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm” tại Better Choice Awards 2026 ghi nhận cách Saigontourist Group đưa văn hóa Việt vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ giới thiệu văn hóa như một giá trị truyền thống.

Tại Gala Vinh danh và Trao giải Better Choice Awards lần thứ 4 - năm 2026, diễn ra ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) được vinh danh ở hạng mục “Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm”. Giải thưởng thuộc nhóm Nation Builders Awards, dành cho những thương hiệu có đóng góp vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh thuần túy.

Ông Trương Công Huy (thứ 2 từ trái sang) - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group - đại diện nhận giải thưởng

Với Saigontourist Group, câu chuyện được ghi nhận nằm ở hành trình hơn nửa thế kỷ biến những giá trị văn hóa thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Đối với du khách, một món ăn, một không gian kiến trúc, một lễ hội văn hóa ẩm thực, một cách đón tiếp có thể là những trải nghiệm riêng lẻ. Nhưng với Saigontourist Group, đó là những “điểm chạm” để câu chuyện về Việt Nam được kể bằng trải nghiệm thực tế. Đây là cách doanh nghiệp theo đuổi, được thể hiện qua slogan “Tận hưởng bản sắc Việt”.

Sau 51 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group xây dựng hệ sinh thái hơn 100 đơn vị trong các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ẩm thực, vui chơi giải trí, đào tạo du lịch, hội nghị - triển lãm và các dịch vụ liên quan. Trong hệ sinh thái ấy, văn hóa không đứng bên ngoài sản phẩm, mà đi vào sản phẩm, không gian kiến trúc, ẩm thực và là cách doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm cho du khách.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, chia sẻ: “Bản sắc Việt không phải là điều chỉ để trưng bày, mà phải hiện diện trong từng sản phẩm, dịch vụ, không gian và cách đón tiếp du khách”.

Theo ông Chóng, khi du khách thưởng thức một món ăn Việt, lưu trú trong một không gian mang dấu ấn kiến trúc Việt Nam hay tham gia một lễ hội, văn hóa không còn là câu chuyện được kể từ xa, mà thực sự du khách đang trực tiếp trải nghiệm văn hóa.

Ẩm thực là một trong những lĩnh vực Saigontourist Group lựa chọn để kể câu chuyện bản sắc. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là một ví dụ. Từ những món ăn đặc trưng vùng miền, lễ hội mở rộng thành không gian trải nghiệm văn hóa, kết nối ẩm thực với nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều vùng đất Việt Nam.

Sự kiện đã được World Culinary Awards vinh danh “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” bốn năm liên tiếp, từ 2022 đến 2025; đồng thời nhận danh hiệu “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới” ba năm liên tiếp, từ 2023 đến 2025.

Những ghi nhận này cho thấy một hướng tiếp cận: đưa ẩm thực ra khỏi phạm vi một bữa ăn để trở thành một trải nghiệm văn hóa. Cách làm này cũng được mở rộng trong hoạt động xúc tiến du lịch của Saigontourist Group tại các thị trường quốc tế. Không chỉ giới thiệu điểm đến, doanh nghiệp còn giới thiệu cả câu chuyện phía sau điểm đến. Đó là văn hóa, lịch sử, ẩm thực, kiến trúc và con người.

“Đổi mới và bản sắc không đối lập nhau. Đổi mới chính là cách để những giá trị tốt đẹp của Việt Nam tiếp tục được làm mới, được khám phá và lan tỏa đến những thế hệ mới, những thị trường mới”, ông Cao Văn Chóng phân tích.

Bản sắc nếu chỉ được bảo tồn trong những hình thức quen thuộc có thể khó tiếp cận với du khách hiện đại. Nhưng khi được chuyển hóa thành những trải nghiệm mới, bản sắc có thể tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Better Choice Awards 2026 mang thông điệp “Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới”. Thông điệp này cũng tạo ra một điểm giao với định hướng phát triển của Saigontourist Group. Trong hơn nửa thế kỷ, doanh nghiệp đã phát triển từ một đơn vị du lịch trở thành hệ sinh thái hoạt động trên nhiều lĩnh vực của ngành du lịch - dịch vụ.

Nhưng quy mô không phải đích đến duy nhất. Trong giai đoạn mới, vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ tiếp tục tạo ra sức hấp dẫn trong một thị trường du lịch đang thay đổi nhanh.

Câu trả lời được Saigontourist Group lựa chọn là đổi mới trên nền tảng bản sắc. “Tận hưởng bản sắc Việt” không đơn thuần là một slogan, mà là cách Saigontourist Group biến văn hóa thành một phần của sản phẩm và trải nghiệm du lịch.

Ra đời ngày 1-8-1975, Saigontourist Group bước vào năm thứ 51 với vị thế một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, TP.HCM và nhiều tổ chức uy tín trong, ngoài nước ghi nhận bằng các danh hiệu, phần thưởng cao quý, tiêu biểu như Tập thể Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thương hiệu Quốc gia; Thương hiệu Vàng TP.HCM; các giải thưởng ASEAN và nhiều giải thưởng du lịch trong nước, quốc tế.

Với giải thưởng “Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm”, Tổng Giám đốc Saigontourist Group Cao Văn Chóng cho rằng trên hết đây là sự ghi nhận đối với nhiều thế hệ cán bộ, người lao động đã góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị Việt Nam trong hoạt động du lịch.

Giải thưởng có ý nghĩa mang lại động lực để Saigontourist Group tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tìm kiếm những phương thức mới để văn hóa Việt đến gần hơn với du khách.

Saigontourist Group hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

PV