Hoàng thành Thăng Long rực sáng đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026

Tối 1-10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 khai mạc tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, mở ra không gian giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4-10 với chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai”. Lễ hội được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai – năm 2026. Ảnh: QUANG PHÚC

“Hội tụ di sản chính là hội tụ con người; hội tụ văn hóa chính là hội tụ những giá trị chung của nhân loại”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời mong muốn lễ hội trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới, không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cũng nhấn mạnh sức sống của di sản nằm ở khả năng được tiếp nối và gắn với con người hôm nay. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong kết nối di sản với đời sống đương đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai – năm 2026. Ảnh: QUANG PHÚC

“Tại Hội nghị Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực vừa qua, chúng tôi đã cùng nhìn nhận cách thức di sản tồn tại - không phải bằng cách đứng yên một chỗ, mà bằng việc được thấu hiểu, giải mã và tiếp nối qua từng thế hệ”, ông Lazare Eloundou Assomo nhấn mạnh.

Ông Lazare Eloundou Assomo cho rằng chủ đề “Hội tụ Di sản - Kiến tạo Tương lai” thể hiện niềm tin của UNESCO vào sự đa dạng văn hóa như nguồn cội của sáng tạo, đối thoại và thấu hiểu giữa các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội. Ảnh QUANG PHÚC

Trong đêm khai mạc, không gian Hoàng thành Thăng Long được trình chiếu 3D Mapping, kết hợp nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh, bài ca “Đất phương Nam” với những tiết mục của các đoàn nghệ thuật Trung Quốc, Lào, Peru, Pakistan, Hàn Quốc... Chương trình sau đó chuyển sang các loại hình đương đại như Rap, Hip-hop và EDM, tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và âm nhạc hiện đại.

Chương trình nghệ thuật chào mừng trong lễ khai mạc. Ảnh QUANG PHÚC

Trong những ngày tới, lễ hội tiếp tục với chuỗi hoạt động như “Hòa nhạc năm châu”, diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” tại phố đi bộ và các chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam...



Lễ hội năm có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế; 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sỹ thuộc 5 châu lục

VĨNH XUÂN