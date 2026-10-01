Văn hóa

"Khoảnh khắc và cuộc sống" qua ống kính người cao tuổi

SGGPO

Sáng 1-10, tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TPHCM (số 122, đường Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, TPHCM), Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi TPHCM khai mạc triển lãm ảnh thường niên năm 2026 với chủ đề “Khoảnh khắc và Cuộc sống”, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10.

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Khách tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu 93 tác phẩm của 24 hội viên. Các tác phẩm ghi lại nhiều góc nhìn về con người, quê hương, cuộc sống và những đổi thay của TPHCM cũng như nhiều vùng đất trên cả nước. Qua mỗi khuôn hình, các hội viên chia sẻ những khoảnh khắc được ghi nhận từ đời sống bằng trải nghiệm và góc nhìn riêng của người cầm máy. Đặc biệt, trong số các tác giả có nhiếp ảnh gia Phạm Đức Chính (94 tuổi) vẫn say mê sáng tác ảnh.

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Tác phẩm của nhiếp ảnh gia 94 tuổi, Phạm Đức Chính

Theo đại diện Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi TPHCM, những người gắn bó lâu năm với nhiếp ảnh, mỗi lần bấm máy không chỉ ghi lại một khoảnh khắc mà còn là lưu giữ ký ức, những câu chuyện về con người và cuộc sống, qua đó trao truyền những giá trị của đời sống đến các thế hệ mai sau.

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Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi được thành lập ngày 19-5-1999. Hơn 27 năm hoạt động, câu lạc bộ quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, hội viên, trong đó có những nghệ sĩ từng trải qua các cuộc kháng chiến và đã ghi lại hình ảnh con người, vùng đất, sự kiện và những chặng đường lịch sử của đất nước.

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THIÊN BÌNH

Từ khóa

người cao tuổi cuộc sống triển lãm

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